名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（24日）在高等法院續審，鄺港智開始接受控方盤問。



控方對鄺港智的口供多處提出質疑，包括提到他在事後接到蔡母的電話時，明知蔡母擔心，卻無交代蔡的情況。鄺港智卻稱，張在打麻雀時致電他，他不覺張擔心，又稱當時思緒混亂，不知如何交代，重申他回到加多利山後也有哭。

鄺港智又重申，無見過亦無碰過涉案的錘仔，不明白為何會有他的DNA，形容是「匪夷所思」。他亦重提案發當天無見到鄺球帶備武器，亦無見到蔡如何受襲。控方指他自辯時故意稱他與兄長下車食煙，就是為了避免交代吵架及襲擊的細節，鄺港智說：「我真係落咗車。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後發現遭人殺害及肢解。(Abby Choi IG)

控方質疑蔡與鄺球講數 鄺氏兄弟卻離開

代表控方的資深大律師郭莎樂盤問時稱，鄺港智兄弟二人都稱直至蔡遇害當日，都與蔡關係良好，而鄺港智自辯時稱，蔡因為鄺球農曆新年帶孫去玩的事生氣，並要與鄺球對話。控方質疑，鄺港智是否有想過在二人在車上講數時，兄弟其中一人應留在車上，以免有事發生。鄺港智稱，他當時想法很簡單，因為蔡在車上「講咗好耐」，他想下車食煙。控方追問，鄺是否認為食煙比確保蔡的安危更重要？鄺否認，指鄺球與蔡交談時要他讓座。

聲稱下車避免交代爭執及行兇細節

郭莎樂續指，車廂很寬敞，鄺港智或傑可以坐車頭，避免有釀成壞事。鄺答「係可以，可以就唔會發生呢件事啦」。控方認為，鄺聲稱他下了車，便毋須交代鄺球和蔡爭執的內容，以及鄺球如何殺死蔡等細節。鄺港智否認，強調他：「真係落咗車吖嘛。」鄺又承認他對事情也有責任。

鄺港智指其父鄺球殺人後樣子呆滯。(資料圖片)

指鄺球殺人後樣子呆滯

郭莎樂續指，鄺港智聲稱他沒見到鄺球在車上手持任何武器，亦見不到車上有武器。鄺港智重申，鄺球殺人後只說了：「返去村屋度先。」沒說其他事。他又形容鄺球殺人後樣子呆滯。控方問鄺球有無表現得難過？鄺答他相信有。

重申無看到蔡遭鈍器襲擊

郭莎樂指，法醫認為蔡遭鈍器襲擊致死的可能性，較蔡被人用力推向扶手的可能性大。鄺港智稱他認為兩種可能性均存在。控方指，蔡更可能遭鈍器襲擊。鄺港智說：「我冇睇到。」

重申無掂過錘仔

控方指，錘仔有鄺港智的DNA，且與蔡頭部傷勢吻合。鄺回答：「知道。」他強調他無法解釋為何有DNA留在錘仔上，並說：「我掂都冇掂過。」又稱無見過錘仔。鄺又指，錘仔上沒有血跡，沒有其指紋，也無蔡的DNA；認為錘仔由胞兄購買，卻無胞兄指紋和DNA，形容：「匪夷所思，唔知點解釋。」控方反駁，專家曾指觸碰物品不一定會留下指紋。

鄺港智指蔡天鳳母親張燕花致電他查問蔡的行蹤時正在打麻雀，他不覺張擔心。(梁鵬威攝)

指張燕花致電找蔡時在打麻雀 不覺她擔心

鄺港智亦講及在龍尾村單位時，鄺球著兩兄弟離開及稱會作處理。鄺港智稱，當時理解鄺球會報警或召喚救護車。直至蔡母張燕花晚上致電，表示就蔡失蹤一事報警，他才發現鄺球未有這樣做。控方盤問時指，張在警署致電鄺港智前，已曾致電他，問鄺港智是否知道張感到擔心，鄺回應張之前打電話給他時正在打麻將，尚未擔心蔡。

不知如何向張燕花交代

控方指，鄺知道蔡發生何事，但他向張表示不知道蔡的去向，欺騙之前善待他如兒子的張，鄺回應：「嗰時唔知點講。」又稱他回到加多利山單位後也有哭。控方續問，為何張聲稱要報警時，鄺卻發怒，鄺稱他不是極為憤怒，而是「oh shit」一類。控方指鄺當時向張說：「仆街。」鄺回應因張知道他被通緝，他又稱當時思緒混亂，亦感後悔。

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