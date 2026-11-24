近期本港接連有多間機構涉客戶資料外泄，由航空及電器零售業，擴展至其他零售及金融等多個行業。據了解，再有機構懷疑發生同類事故，涉及港怡醫院，消息指有49萬病人資料外泄，與該院的手機應用程式「港怡『智』健康」有關。



港怡回覆《香港01》查詢確認事件，指上周三（18日）發現程式的保安設施出現未獲授權的活動，導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，涉及的資料包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料。病人的醫療紀錄持續獲妥善保存；信用卡及付款資料亦未受影響。保安團隊偵測到異常活動後，已立即隔離受影響的系統連接，並暫停該程式的服務。港怡指，對事件深表歉意，已通知相關執法及監管機構。



《香港01》正就事件向個人資料私隱專員公署查詢。



港怡醫院。（資料圖片）

11月24日下午，「港怡『智』健康」程式頁面顯示「系統錯誤，請稍後再試」訊息。

港怡網頁則顯示訊息，稱「為配合現正進行的系統檢查及維護工作」，該院手機應用程式「港怡『智』健康」現暫停服務，恢復時間將另行通知。

今日（24日）下午3時許，「港怡『智』健康」程式頁面仍顯示「系統錯誤，請稍後再試」訊息。港怡網頁亦顯示訊息，稱「為配合現正進行的系統檢查及維護工作」，該程式現暫停服務，恢復時間將另行通知。網站資料顯示，該手機程式可查看處方紀錄、藥物過敏紀錄、化驗結果、驗血報告等病歷資料。

港怡證實手機程式未獲授權存取 已即時隔離系統連接

港怡發新聞稿指，本月18日，發現病人手機應用程式港怡「智」健康的保安設施出現未獲授權的活動。該設施由第三方服務供應商負責維護。保安團隊偵測到異常活動後，立即隔離受影響的系統連接，並為審慎起見，暫停該手機應用程式的服務。

港怡指，已在獨立網絡安全專家的協助下展開調查，並實施額外的實時監察及多層系統保安防護措施。事件已受到遏制，醫院運作及臨床服務維持正常。

未經授權存取資料涉病人姓名、身份證號碼等 港怡已通知執法機構

根據現階段調查結果，事件導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，涉及的資料包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料。病人的醫療紀錄持續獲妥善保存。信用卡及付款資料未受影響。港怡又指，已通知相關執法及監管機構。

港怡呼籲病人提高警覺，慎防要求提供個人資料的可疑通訊，並稱絕不會要求病人披露密碼或一次性驗證碼。港怡正通知所有受影響病人，並已設立專設查詢熱線3912 3217，以解答相關查詢及提供協助。對於事件可能引起的憂慮，港怡指深表歉意。