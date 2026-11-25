距離聖誕剛好還有一個月，今年近年尾整體盛事及節日氣氛比往年重現新氣，不少人可能已為冬至及聖誕派對大費周章，甚至有網民建議兩餸飯賀聖誕。

人氣兩餸飯店「權發小廚」新近就出了兩餸飯聖誕到會菜單，店方同時宣布聖誕節到會不加價，亦有送貨安排。根據菜單，200元一盤的兩餸飯招牌菜式有34款選擇，聖誕不吃火雞可吃西檸雞，最傳統的叉燒炒蛋及椒鹽豬扒也有。

權發負責人回應傳媒時稱，為了避免不必要爭拗，所有菜式一律以一盤計算而非計重量，揚言人均50元至60元已可食得很豐富。



人氣兩餸飯店「權發小廚」新近就出了兩餸飯聖誕到會菜單。（權發小廚Facebook）

強調即炒即送 絕無預製

「權發小廚」在社交平台專頁稱，一年365日也有到會服務，最近很多客人查詢聖誕節到會，最關心的聖誕節到會否加價，店方於是公布：「係唔會加價嘅，同埋送貨安排，到會冇最低消費。」專頁又稱，雖然不包送貨，但消費者可到權發八間分店任何一間自取或由店方代電召貨車，如店方代召車會因應最近一間分店即炒即送，絕無預製。

人氣兩餸飯店「權發小廚」宣布聖誕節到會不加價，亦有送貨安排。（資料圖片）

根據菜單，200元一盤的兩餸飯招牌菜式有34款選擇，包括招牌生炒骨、秘製黑醋骨、黑椒牛仔骨、椒鹽海生蝦、柱侯蘿蔔牛腩，以及豉椒炒大蜆等，海鮮、肉類、炒粉麵飯類一應俱全。

消費者亦可為聖誕大餐升級，菜單有「時令推介」，包括520元一盤的枝竹羊腩及240元一盤的生炒臘味糯米飯等。權發負責人回應傳媒時稱，為了避免不必要爭拗，所有菜式一律以一盤計算而非計重量，揚言人均50元至60元已可食得很豐富。

人氣兩餸飯店「權發小廚」宣布聖誕節到會不加價，亦有送貨安排。（資料圖片）

節目食兩餸飯或已成香港新潮流，今年2月16日的農曆年除夕（年廿九），「權發小廚」多間分店也曾大排長龍，該店老闆娘當時說全線無加價，不少顧客前來買淨餸回家，對除夕的銷情感到滿意。