除夕｜兩餸飯店權發小廚多店排長龍 老闆娘︰多人買淨餸回家團年
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
馬年將至，兩餸飯近年漸成本港餐飲業主流，今日除夕（大年廿九、16日）兩餸飯龍頭「權發小廚」多間分店都大排長龍，該店老闆娘表示，該店今日無加價，不少顧客來買淨餸回家，對除夕的銷情感到滿意。香港兩餸飯關注組版主下午也光顧權發小廚觀塘店，稱每分鐘都有顧客取貨或買餸，包括雞煲翅、蟹鉗、乾鮑及金蠔等，「老闆娘、太子女同店員都在作戰狀態。」
兩餸飯店權發小廚除夕多店大排長龍
除夕向來是一家人團圓的日子，部份市民或選擇到酒樓共聚一堂，部份則留在家中下廚製作豐盛的年夜飯。惟隨着兩餸飯店興起，市民做節的方式似乎有所轉變，若以龍頭「權發小廚」為例，不論是油麻地店、觀塘店及銅鑼灣店，店外都大排長龍。
權發小廚︰顧客買淨餸回家 對生意感到滿意
權發小廚老闆娘Kitty表示，該店今日無加價，不少顧客前來買淨餸回家，對除夕的銷情感到滿意，指「今日生意算係可以㗎喇」。她並預告農曆新年期間，尖沙咀店將會稍為調整價錢，照常營業，而其餘4間分店大年初一至初五收爐。
權發小廚今日沒有加價，根據餐牌顯示，除了油麻地一盒兩款淨餸售50元，其餘4店均售53元。換言之，市民即使多買幾款餸「加料」，也只不過花費數百元。
兩餸飯關注組︰權發小廚觀塘店人流絡繹不絕 店員作戰狀態
香港兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）今午3時便到權發小廚觀塘店，根據群組圖片顯示，蟹鉗最受歡迎，幾乎被顧客清空。他發文指，當時店舖人流絡繹不絕，每分鐘都有顧客取貨或買餸，包括雞煲翅、蟹鉗、乾鮑及金蠔等，「老闆娘、太子女同店員都在作戰狀態。」
