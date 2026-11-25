審計署今日（25日）發布新一份審計報告。其中，地政總署被指在執管違契個案或審批修契申請上均嚴重拖延。截至今年3月底，地政總署有326宗修契申請正在處理，其中213宗、即約六成半個案已處理超過一年，平均歷時5.4年，最長個案達29.1年。另外，有商業機構在私人住宅地段違契營運，但分區地政處在36.2年始發現，處方其後「釘契」，惟兩年後該機構仍照常營業。



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地契是政府和地段業權人之間的私人契約，列明地段業權人的責任和職責，並載有相關條款及條件，例如契約年期和准許用途。除了其他土地行政工作外，地政處亦負責就違契個案進行執行契約條款工作。

36年無發現違契經營 釘契近兩年仍照常營業

審計署發現，地政總署監察違反契約條件情況方面有可予改善之處。署方從4個分區地政處選取了60個契約條件曾修訂的地段作審查，發現其中一個個案，有商業機構自1988年5月起在私人住宅地段違契營運，分區地政處在36年零2個月後，直至2024年7月收到地段業權人的規劃申請轉介，才發現情況。

分區地政處同年兩度發出警告信，並於土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），惟審計署今年9月實地視察時，該機構依然照常營業。

違契投訴調查遲遲未展開

就懷疑違契投訴，地政總署指引指，收到後應盡快進行「案頭調查」，即檢查契約條件、土地類別和土地用途地帶。惟審計署發現，有懷疑違契投訴早於2021年10月接獲，但相隔4.8年，至今年7月底仍未進行案頭調查；另一宗2017年4月收到的投訴，早於2019年建議實地視察，惟相隔超過7年，至今年7月底仍未成行。

另有涉及不當使用泊車位的投訴，拖延3.3年仍未按規定轉介運輸署跟進；有實地視察兩度「摸門釘」，按指引須兩星期內發信通知業權人，但處方職員過了一年零4個月後才發信。

地政總署。（政府新聞網圖片）

修契申請完成需時偏長 最長29年始完成

至於審批修契申請，審計署指部份個案完成需時偏長。在過去10年完成的903宗交易中，有63%即566宗，需時超過1年至21.9年，平均3.6年；截至今年3月底仍在處理的326宗申請中，有65%即213宗，已收到超過1年至29.1年，平均5.4年。

地政總署表示，實際總處理時間應由收妥全部所需資料和文件後始開始計，不應計及署方不能控制的事項所佔時間。惟審計署檢視3宗收妥文件起計歷時最長的個案，發現署方在收妥文件後，平均用了314日，即超過10個月，才完成申請。

有個案由收妥文件計，用18.9年才完成，署方不能控制的事項共18.4年，最長的一個事項為期14.5年，涉及申請人要求更改契約條件修訂所用的文件類別。然而，審計署指，14.5年中，有6年申請人並沒有採取行動，但地政總署亦無主動跟進。