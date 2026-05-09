審計報告｜帳委會對廚餘渡輪管理公開聆訊　青年宿舍亂象「落選」

審計署上周發表報告書，內容涉及消防安全、青年宿舍、渡輪服務等十多個範疇。立法會政府帳目委員會將分別就當中的「環境保護署的廚餘管理工作」、「運輸署對渡輪服務的規管和監察」，於本月15日，以及下月2日舉行公開聆訊。

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

審計報告揭青年宿舍「大花筒」 一個廁紙架逾3390元

上周發表的審計署署長報告書揭出多項亂象，當中由政府資助的青年宿舍「大花筒」，以每個3,390元的價格，購入76個廁紙架，斥資近26萬，事情令社會嘩然。

選環境保護署、運輸署作公開聆訊對象

雖然事件引起社會廣泛關注，但按慣例帳委會只能選出兩個主題作公開聆訊。今次帳委會要「招呼」的對象則另有其人，將就環境保護署的廚餘管理工作、運輸署對渡輪服務的規管和監察舉行公開聆訊。聆訊分別在本月15日以及下月2日舉行，環境及生態局局長謝展寰、環境保護署署長徐浩光將出席首場聆訊。運輸及物流局局長陳美寶、運輸署署長謝詠誼則會出席另一場。

公屋廚餘機一般設在樓宇門口附近。（資料圖片梁祖兒攝）

早前發布的審計報告指出，環保署在四年內處理的廚餘質素下降，當中塑膠餐具、膠袋等不屬於可回收廚餘的物料佔比，由一成增至近三成；報告亦提到運輸署針對天星小輪的全數15次調查當中，有7次調查發現脫班，部分時間排隊擁擠，反映有服務需求，惟運輸署只就3次調查以書面方式採取跟進行動。

不過即使沒舉行公開聆訊，委員會亦會安排委員跟進各題目，要求相關管制人員以書面交代報告內容。