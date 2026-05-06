審計報告｜揭青協青年宿舍高採購價　將成立專責小組檢視採購程序

審計署上周發出的審計報告，揭青年協會經營的大埔青年宿舍PH2，採購家具及設備費用高昂，舉例每部浴室暖風機連安裝、運費等，平均每部9,400元；若以零售價計算，相同型號連同有關服務，只須1,900元至2,300元，即貴3倍至近4倍。



青協今（6日）公布，將成立專責小組，全面檢視青年宿舍現行招標及採購程序。青協指，已同意向政府退回已採購而未用的家具及設備的費用。



審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

青協：委託獨立專業人士及該會理事會成員為小組成員

青協表示，已詳細審閱近日發表有關「青年宿舍計劃」的審計報告，會嚴肅對待公眾對公帑運用的關注。

青協代表昨天（5日）已與民政及青年事務局會面，匯報如何跟進相關建議的工作。青協指，知悉民青局正就有關建議採取適當的跟進行動及優化措施，將全力配合民青局的工作，並將盡快成立專責小組，委託獨立專業人士及該會理事會成員，全面檢視本會現行青年宿舍之招標及採購程序，提出進一步建議，以釋除公眾疑慮。

審計報告指出青協大埔青年宿舍PH2豪裝要點：

．浴室暖風機連安裝、運費等，每部9,400元，購入78部共73萬元

．廁紙架每個3,390元，購入76個，共25.8萬元（難以使用，換替代品）

．梘液器架每個2,390元，購入46個，共11萬元（安全問題，換替代品）

．扶手／毛巾杆每條1,890元，共購入152條，共28.7萬元（安全問題，只安裝一條，另一條備用）

