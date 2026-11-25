休班警去年聖誕夜駕車在跑馬地摩理臣山道時，未有根據路牌限制而停車，並與另一私家車相撞，車上一名七旬女乘客事後報稱不適自行求醫，留醫後不治。男警今（25日）在東區法院承認1項危險駕駛罪，被判罰款8000元及停牌15個月。

裁判官朱文瀚關注案情何以未有提及女事主離世，最後接納控方指醫療報告未能確立車禍與死因有關。



被告葉嘉豪（31歲），承認於2025年12月25日在跑馬地摩利臣山道（東行）與摩理臣山道（南行）交界危險駕駛一輛私家車。

被告葉嘉豪。(陳曉欣攝)

被告服務警隊11年

辯方求情指，被告品格良好，沒有案底，只有一次交通違例記錄，但辯方指屬不同性質。被告服務警隊11年，表現良好，望法庭判處罰款。

朱官考慮到案情，以及被告在2021年的超速記錄及被停牌9個月，罰款8000元及停牌15個月，並要求被告自費報讀駕駛改進課程。

被告未有根據標誌停車

案情指，案發時該路段交通疏落，路面乾爽，被告在休班期間駕駛私家車，駛至案發路段時未有依「停車」標誌停低，與女事主駕駛的私家車相撞。被告被捕後保持緘默。事發時，被告駕駛車速約為每小時39公里，該路段車速限制為每小時50公里。