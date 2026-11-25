13歲少女在暑假到表姊妹家留宿，在晚上睡覺時卻遭姨丈非禮10分鐘。少女頓時不知所措亦不敢反抗，只不停喊：「媽媽...」最後她把事件記錄在日記上，其母察覺她情緒有異，於是翻看其日記揭發事件。姨丈早前在區域法院承認一項非禮罪(DCCC1686/2025)，案件今（25日）在區域法院判刑。辯方求情指被告已經知錯。



暫委法官林希維判刑時指，事主母親因關係信任被告，但他卻破壞信任犯案，令事主出現情感障礙及創傷後遺症表徵，判被告入獄14個月。



被告L.K.P.（63歲）早前承認一項非禮罪，指他於2025年8月25日，在荃灣某單位猥褻侵犯13歲女童X。

被告LKP在區域法院承認非禮13歲姨甥女，被判囚14個月。(黃浩謙攝)

辯方指被告對家人有重大貢獻

辯方求情指，被告多年來對家庭盡忠職守，已經知錯，正所謂：「人誰無過，知錯能改，善莫大焉。」被告現已接受心理治療，彌補內心缺失，「唔會再犯卑鄙嘅案」。

官引述辯方求情指，被告現年63歲，學歷至中二程度，現時主要在家中照顧女兒。本案不涉重複或持續犯案，過程中被告亦沒有拍照或記錄。辯方強調，被告對家人有重大貢獻，若需要長時間監禁，會令其家庭失去主要照顧者。

女兒陪月指被告謙謙君子

辯方又呈上被告親撰的求情信，指他對事件感到愧疚、後悔和自責，望對X道歉。被告妻兒的求情信反映，他有責任感和愛心，對女兒照顧無微不至。被告女兒的陪月亦有寫信，指被告為人寬厚，心地善良，對女性尊重，是個謙謙君子。

事主X仍對事件感恐慌

官另引述X的創傷報告，指她的心理狀態由案發後變差，對熱衷的活動失去興趣，常常感到煩躁，有情感障礙及創傷後遺症的表徵。至本年10月，她仍然對本案感到恐慌、厭惡及迴避，須繼續接受心理治療。

未有證據顯示被告有戀童癖

被告的心理報告則指出，被告不善社交，為人內向，自我評價較低，從而令他的社交網絡狹窄。但他對其家庭而言，是體貼的丈夫和負責任的父親。此外，沒有證據顯示被告有戀童癖，因此其重犯機會較低。

本案令表姐妹斷聯

林官強調，本案性質嚴重，即使被告初犯，唯一合適的判刑仍是即時監禁。被告是X的姨丈，X母因此信任被告，惟他破壞信任犯案。官又指，二人的年齡差距較大，事主在案發後有情感障礙等表徵，本案亦令她與表姐妹斷聯，考慮所有因素後，遂判囚14個月。

X原本與被告的兩名女兒感情要好

案情指，被告是事主X的姨丈，亦是X母的姐夫。被告與妻育有兩女，兩名女兒與X感情要好，X在長假期會到被告家留宿，期間會睡在被告家客廳的薄床褥。

事主X留宿期間遭被告非禮10分鐘

案情指，去年8月24日，13歲的X到被告家留宿，表姐妹和姨母入房就寢。X在25日凌晨躺上床褥睡覺時，被告跪在她身旁並吻她的嘴，X不敢回應，被告再伸手入其衣服摸她乳房。被告一度離開後折返，並再吻X及拍打其乳房，又四處張望以防妻女出現，又摸X的頭髮，並隔著褲子摸X的大腿內側，全程約10分鐘。

X感害怕移近梳化，並不斷說：「媽媽、媽媽……」被告以為她說夢話，又示意X停止發聲，但她繼續，被告之後返回房間。

被告警誡下稱與X閒聊

X翌日沒有與被告談及此事，她回家把事件記在日記中。X母見X不開心，查看X的日記，並問X發生何事後最終報警。被告同月26日被捕，他在警誡錄影會面中僅稱與X閒聊玩耍。