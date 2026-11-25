港怡醫院公布手機應用程式「港怡『智』健康」早前發生未獲授權的活動，導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，消息指有49萬病人資料外泄。



警方今（25日）回覆指，11月19日接獲相關醫院職員報案，指該醫院的手機應用程式懷疑遭黑客入侵。案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由西區警區刑事支援隊跟進，暫未有人被捕。



港怡醫院。（資料圖片）

港怡證實手機程式未獲授權存取 已即時隔離系統連接

港怡醫院早前發新聞稿公布，本月18日，發現病人手機應用程式港怡「智」健康的保安設施出現未獲授權的活動。該設施由第三方服務供應商負責維護。保安團隊偵測到異常活動後，立即隔離受影響的系統連接，並為審慎起見，暫停該手機應用程式的服務。根據現階段調查結果，事件導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，涉及的資料包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料。

列作「不誠實使用電腦」將交由西區警區刑事支援隊跟進

據了解，院方職員已報警，並表示較早前醫院電腦部職員發現醫院手提電話應用程式有不尋常網絡問題，經保安檢查後確認有人曾駭入該應用程式導致病人個人資料外泄，現階段醫院沒有接獲勒索訊息或金錢損失。

警方今（25日）回覆指，11月19日接獲相關醫院職員報案，指該醫院的手機應用程式懷疑遭黑客入侵。案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由西區警區刑事支援隊跟進，暫未有人被捕。

警方今（25日）回覆指，11月19日接獲相關醫院職員報案，指該醫院的手機應用程式懷疑遭黑客入侵。案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由西區警區刑事支援隊跟進，暫未有人被捕。（資料圖片）

醫衞局：暫吊銷港怡醫健通登記 直至確認其系統無安全風險

醫衞局早前表示，該局轄下的電子健康紀錄統籌處於11月23日接獲港怡醫院通報，指其港怡「智」健康流動應用程式的保安設施出現未獲授權活動，導致病人個人資料外泄。醫衞局高度關注事件，已於昨日即時根據《電子健康系統條例》（第625章）第24條，暫時吊銷港怡醫院的醫健通登記，中斷其系統與醫健通的接達，其間港怡醫院無法透過醫健通取得或提供登記醫護接受者的電子健康紀錄，以確保醫健通的系統保安及完整性。

局方指，根據港怡醫院的通報，該院於11月18日發現其病人手機應用程式，即港怡「智」健康的保安設施出現未獲授權活動，導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取。港怡醫院表示已委托獨立網絡安全專家進行調查，並已通知相關執法及監管機構，及會通知受影響病人。

局方表示，港怡醫院是醫健通的登記醫護提供者。涉事的港怡醫院流動應用程式與醫健通系統並無直接連接。醫健通期間整體運作維持正常，亦無任何證據顯示醫健通系統受到入侵或出現個人資料外泄。然而，基於審慎預防及風險管理原則，電子健康紀錄統籌處在接獲通報後，已於昨日即時暫時吊銷港怡醫院的醫健通登記，以保障醫健通的系統安全及完整性。

局方又指，統籌處亦已要求港怡醫院確認並無醫療紀錄外泄，並就事件提交詳細調查報告。統籌處將審慎評估及在確認其系統並無不可接受的安全風險後，方會恢復港怡醫院的醫健通連接。

衞生署高度關注事件 要求四星期內交報告

衞生署早前表示，於11月23日接獲港怡醫院通報，指其港怡「智」健康流動應用程式的保安設施出現未獲授權活動，導致病人個人資料外泄。衞生署指高度關注事件，已於昨日派員到港怡醫院巡查並了解事件，亦已要求院方於四星期內向署方提交詳細調查報告。

衞生署表示，已要求港怡醫院盡快通知所有受影響病人，並採取所需措施，確保事件不會影響院方運作及臨床服務。署方會繼續跟進及調查事件，並根據調查結果審視該院有否違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《實務守則》的規定，按需要採取相應規管行動。