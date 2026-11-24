港怡醫院手機應用程式「港怡『智』健康」發生未獲授權的活動，導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，消息指有49萬病人資料外泄。據了解，院方已報案，案件暫列為「不誠實使用電腦」，將交西區警區刑事支援隊跟進，而現階段醫院沒有接獲勒索訊息或金錢損失。



港怡醫院手機應用程式「港怡『智』健康」發生未獲授權的活動，據了解，院方已報案。（資料圖片）

港怡醫院。（資料圖片）

11月24日下午，「港怡『智』健康」程式頁面顯示「系統錯誤，請稍後再試」訊息。

港怡網頁則顯示訊息，稱「為配合現正進行的系統檢查及維護工作」，該院手機應用程式「港怡『智』健康」現暫停服務，恢復時間將另行通知。

港怡證實手機程式未獲授權存取 已即時隔離系統連接

港怡醫院新聞稿指，本月18日，發現病人手機應用程式港怡「智」健康的保安設施出現未獲授權的活動。該設施由第三方服務供應商負責維護。保安團隊偵測到異常活動後，立即隔離受影響的系統連接，並為審慎起見，暫停該手機應用程式的服務。（見另稿）

港怡指，已在獨立網絡安全專家的協助下展開調查，並實施額外的實時監察及多層系統保安防護措施。事件已受到遏制，醫院運作及臨床服務維持正常。

未經授權存取資料涉病人姓名、身份證號碼等

根據現階段調查結果，事件導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，涉及的資料包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料。病人的醫療紀錄持續獲妥善保存。信用卡及付款資料未受影響。港怡又指，已通知相關執法及監管機構。

港怡呼籲病人提高警覺，慎防要求提供個人資料的可疑通訊，並稱絕不會要求病人披露密碼或一次性驗證碼。港怡正通知所有受影響病人，並已設立專設查詢熱線3912 3217，以解答相關查詢及提供協助。對於事件可能引起的憂慮，港怡指深表歉意。

列作「不誠實使用電腦」將交由西區警區刑事支援隊跟進

據了解，院方職員已報警，並表示較早前醫院電腦部職員發現醫院手提電話應用程式有不尋常網絡問題，經保安檢查後確認有人曾駭入該應用程式導致病人個人資料外泄，現階段醫院沒有接獲勒索訊息或金錢損失。據悉，案件列為「不誠實使用電腦」，將交由西區警區刑事支援隊接手跟進。