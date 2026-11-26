今日（26日）是宏福苑大火一周年，民政及青年事務局局長麥美娟接受電台訪問稱，大埔宏福苑援助基金共有48億元，計及最新推出兩項補助，善款已用得「七七八八」。被問政府會否呼籲募捐或由政府注入資金？麥美娟表示將視乎社會資源及居民需要，並指「基金沒有停止及沒有不讓市民捐款」，又指最新仍有收到捐款，並將為居民提供適切支援。



大埔海濱公園眺望宏福苑。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

麥美娟在電台節目《千禧年代》及《在晴朗的一天出發》表示，大埔宏福苑援助基金總額約48億元中，政府注資3億元起動資金，民間捐款約45億元（其中100萬元或以上大額捐款佔近40億元，5萬元以下小額捐款涉約4.3億元；內地企業經人民銀行綠色通道等捐款已涵蓋在該40億元大額捐款範疇內）。

料兩項新補助涉款6.3億 基金用得「七七八八」

政府周二（24日）宣布基金下推出兩項新生活支援補助，包括「業主新生活支援補助」，以及「罹難者家屬新生活支援補助」，兩項金額分別為30萬元及20萬元。麥美娟預計需動用6.3億元基金款項，計及該筆開支，基金善款已用得「七七八八」。

她又指，政府將提供每年15萬租金補助直至明年12月。部份居民將於2028年或之後才入伙，政府會繼續提供租金補貼，直至他們取得鎖匙的三個月後。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／梁鵬威攝）

麥美娟：名列土地登記冊才可出席業主大會

此外，合安將於下月8日在大埔社區中心召開法團業主周年大會，有已出售業權的居民反映，土地登記冊顯示已不是業主，無法出席大會。被問會否容許居民出席，麥美娟重申，合安根據建築物管理條例召開周年大會，法例列明在土地登記冊上的業主才可參加。

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會。（資料圖片/夏家朗攝）

黃偉綸：一戶一社工支援不設期限

財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸在同一節目表示，即使居民未來搬入新單位，政府會繼續提供支援，例如部份居民並非居於大埔，社署會協助其認識社區，有需要會轉介。他又指，一戶一社工沒有期限，隨着部份居民所需的服務減少，社工工作量會減少，相反如住戶仍有需要，仍會繼續提供協助。