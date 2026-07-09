灣仔64年老店醉瓊樓酒家悄然結業　荃灣老字號東江大飯店接手經營

屹立灣仔逾60載、以正宗客家菜馳名的「醉瓊樓酒家」，去年9月曾宣稱因經營環境持續惡化而預告結業，後來傳出「喜訊」稱得到業主體恤時艱，讓醉瓊樓得以「在逆風中重獲生機」。不過，灣仔醉瓊樓自去年11月「翻生」後，至近日被發現該店落閘多時，連續多日沒有營業，門口貼着「內部裝修 暫停營業」的告示，故再次傳出執笠消息。



《香港01》周三（8日）曾到訪現場，發現店內有人，原來是同樣經營老字號客家菜的荃灣「東江大飯店」第三代老闆，他證實灣仔醉瓊樓已結業，並易手予「東江」，於本月1日交吉。他稱回來視察環境，今日（9日）開始拆卸內部裝潢，預計3個月後翻新並改名重開，繼續傳承正宗客家菜。



屹立灣仔逾60年的醉瓊樓酒家已悄然結業。(呂婉盈攝)

位於灣仔軒尼詩道的「醉瓊樓酒家」於1962年創立，以正宗客家菜馳名，著名菜式包括鎮店的文昌鹽焗雞、客家豆腐煲及梅菜扣肉等。去年9月，該店曾於社交平台發出結業啟示，稱因經營環境持續惡化，預告同年10月底或之前結束營業。

灣仔醉瓊樓酒家曾於2025年10月29日發公告，指幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，11月5日將重新開門迎客。（醉瓊樓酒家 - 灣仔facebook）

灣仔醉瓊樓酒家近日被發現落下捲閘，連續多日沒有營業，門外貼着「內部裝修 暫停營業」告示。(呂婉盈攝)

惟事隔個多月，店方再於網上發文指早前發布結業公告後，收到來自四方八面的問候和支持，更幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，讓醉瓊樓得以「在逆風中重獲生機，繼續為大家堅守客家風味」，成功「起死回生」。

灣仔醉瓊樓酒家近日被發現已多日沒營業，周三（8日）一度有人在店內。(呂婉盈攝)

不過，近日有不少網民發現灣仔醉瓊樓已連續多日沒有營業，店舖落下捲閘，並貼出「內部裝修 暫停營業」告示，再次傳出懷疑結業消息，引起網上熱議。

灣仔醉瓊樓酒家店內環境。(呂婉盈攝)

記者周三（8日）曾到現場，發現醉瓊樓竟有開門，僅落下一邊捲閘，曾向店內一位男士查詢，原來對方為同樣經營客家菜老店的荃灣「東江大飯店」第三代老闆黃先生，他證實醉瓊樓已經結業，並易手予「東江」，店方於7月1日交吉。他當日是視察店內狀況，今日（9日）開始拆卸店內裝潢及進行裝修，預計於3個月後改名重開。

面對同為客家菜老店悄然離場，黃先生形容荃灣東江的生意也不算特別好，甚少年輕人光顧，但他仍願接手該店是因為堅持傳承客家菜，尤其香港傳統餐飲式微，客家菜為本港重要菜式之一，冀能出一分力。

惟要吸引食客，他不諱言要作出變化，例如將店內劃分兩區，白天加入茶餐廳類食品，迎合打工仔，晚上維持客家小炒，亦在門口加添古色古香的裝飾，嘗試吸引更多人留意，「要畀年輕人知道客家菜唔一定係老餅嘢」。