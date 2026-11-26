個人資料外泄通報停不了，最新到連鎖健身中心「24/7 FITNESS」。24/7 FITNESS在官網發出重要通知，指上周五（11月20日）發現會員系統被未經授權存取，部份現有及前會員的個人資料受影響，包括聯絡資料、會員照片，以及部份會員的身份證明文件號碼及健康申報資料。

24/7 FITNESS指，會員登入密碼及付款資料不受影響，該公司已修補目前識別到的系統漏洞，並已加強安全防護措施，以阻止進一步未經授權存取，亦已委聘第三方網絡安全公司進行調查，並已通知私隱專員公署及香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）。24/7 FITNESS的公告未有透露受影響人數，並對事件為會員帶來的困擾深表歉意。



24/7 FITNESS在官網發出重要通知，指上周五（11月20日）發現會員系統被未經授權存取。（24/7 FITNESS官網）

涉聯絡資料、部份會員身份證明文件號碼及健康申報等資料

根據24/7 FITNESS官網於本周一（11月23日）公布的「會員資料保安事件及防騙提示」重要通知公告，24/7 FITNESS於上周五發現會員系統被未經授權存取，部份現有及前會員的個人資料受影響，包括聯絡資料、會員照片，以及部份會員的身份證明文件號碼及健康申報資料。

未透露受影響人數 會員登入密碼及付款資料不受影響

24/7 FITNESS的公告未有透露受影響人數，公告指，會員登入密碼及付款資料不受影響，而24/7 FITNESS已修補目前識別到的系統漏洞，已加強安全防護措施，以阻止進一步未經授權存取，亦已委聘第三方網絡安全公司進行調查，同時已通知私隱專員公署（PCPD）及香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）。

24/7 FITNESS對事件為會員帶來的困擾深表歉意。公告稱，24/7 FITNESS不會以電郵、短訊、電話或即時通訊要求會員提供密碼、一次性驗證碼或付款，亦不會要求會員經來歷不明的連結付款。公告提醒如收到可疑來電或訊息，可電郵該公司客服核實:cs@247fitness.com.hk。或致電「防騙易」熱線18222。

24/7 FITNESS指已通知私隱專員公署及香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）。（資料圖片/夏家朗攝）

24/7 FITNESS在官網發出重要通知，指上周五（11月20日）發現會員系統被未經授權存取；圖為24/7 FITNESS沙田瀝源路分店。（資料圖片/翁鈺輝攝）

香港的資料外泄事故通報數目近期有所增加，個人資料私隱專員公署指出，環球網絡攻擊風險近日加劇，受影響行業已由航空及電器零售業，進一步擴展至其他零售及金融等多個行業。

公署提醒所有機構，不論規模或行業均應未雨綢繆，提高網絡安全意識，定期檢視數據保安系統，進行資料保安風險評估，並適時採取資料保安措施，加強數據安全及防範資訊系統遭受惡意攻擊。