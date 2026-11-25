近期本港接連有機構或企業的系統發生資料外泄事件，最新又有香港藝術節網站懷疑遭入侵。有網民在社交平台Threads發文表示，周三（25日）收到主辦方的電郵通知，指於周一（23日）發現主網站遭未經授權的第三方入侵，並已向警方報案和通報個人資料私隱專員公署。初步調查顯示，曾預訂「第55屆藝術節」門票的觀眾，其姓名、電話、地址及信用卡號碼等個人資料，有可能會曾被未經授權人士非法閱覽，籲市民提高警覺。《香港01》正就有關事故向香港藝術節協會查詢。



香港藝術節網站懷疑遭入侵。(香港藝術節fb圖片)

有網民在社交平台Threads發文表示，周三（25日）收到署名香港藝術節的電郵通知，指於周一（23日）發現主網站遭未經授權的第三方入侵，並已向警方報案和通報個人資料私隱專員公署。文中又指，主辦方與外判網站服務及雲端託管承辦商Deloitte德勤進行深入調查，即時採取措施防止未經授權的第三方再次非法入侵。

有網民在社交平台稱收到署名香港藝術節的電郵通知，指於周一（23日）發現主網站遭未經授權的第三方入侵，並已向警方報案和通報個人資料私隱專員公署。（kekekekeke_______＠Threads）

根據初步調查結果，懷疑曾預訂「第55屆藝術節」門票的觀眾的個人資料，可能有機會曾被未經授權人士非法閱覽，當中可能包括姓名、電話、電郵地址、郵寄地址及信用卡號碼(但不含信用卡安全碼 CVV)。

主辦方就事件引起的不便及憂慮深表歉意，並呼籲受影響觀眾對任何來歷不明的電話、短訊、電郵或WhatsApp提高警覺。如有問題，應盡快聯絡相關信用卡發卡銀行。若懷疑涉及詐騙或其他刑事活動，則建議立即向警方報案。

香港藝術節官網深夜顯示為錯誤，無法連結登入。《香港01》正就有關事故向香港藝術節協會查詢。