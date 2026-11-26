現年18歲的少年，涉嫌在14及16歲時，先後兩次強姦細他兩歲的胞妹。兄長否認兩項強姦罪，案件（HCCC367/2025）今（26日）在高等法院開審。



控方開案陳詞指，胞妹首次遭施暴時只得12歲，她遭兄長性侵時曾因痛叫停並稱：「就算係遊戲，不如下次再玩啦。」惟兄長只回應：「好快，忍一忍。」兩年後，兄長在她於沙發上睡著時趁機施暴。胞妹第二次被姦後報警，兄長警誡下稱：「無嘢講。」



被告MPH，現年18歲。他被控於2022年7月，和2024年7月強姦X。

被告MPH在高等法院受審。(葉志明攝)

X首次被姦時只得12歲

控方開案陳詞指，被告和胞妹X分別於2008年和2010年出生。第一次強姦事件發生於2022年7月某天，當時被告和X分別為14和12歲，兩人和母親同住一房。案發時，被告、X和一名傭工在住所內，被告在房著X脫下褲子，並扒在床上，X依言照做後，感到下體被東西插入。X在過程中曾因痛而向被告稱：「就算係遊戲，不如下次再玩啦。」被告卻回應說：「好快，忍一忍。」X曾向後踢掙扎，期間看到被告未有穿內褲。

X在沙發睡醒發現正遭被告強姦

控方指，被告一家之後搬屋，被告和X各有自己的房。至2024年7月16日，X於凌晨時分在客廳沙發玩手機，她一度睡著。她醒來時，發現她的內褲被脫至膝頭位置，她的腳則在被告的肩膀。被告強姦她時，她感到如撕裂般的痛楚，因此大叫，被告則掩著X的口。被告強姦她約10至15分鐘後走入廚房。X到廁所以紙巾抺下體，發現有血。此外，她用水清洗染血的內褲。

X於同月18日報警，被告則兩天後被捕，他警誡下稱：「無嘢講」。