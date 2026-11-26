身兼中大校董的4名立法會議員早前提交《2026年香港中文大學（修訂）條例草案》，立法會教育事務委員會將於下周五（12月4日）討論。草案多項修訂引起關注，包括校方可因行為有損中大聲譽等原因，撤銷任何人的中大學位、文憑、證書或其他資格頒授。外界有聲音指，修訂是為「秋後算帳」，中大校董兼立法會議員鄧家彪解釋，條例在討論階段未想過追溯力的問題，會將此嚴肅法律問題記錄在案。



兼任中大校董的立法會議員鄧家彪（左）、梁進（右）早前提交《2026年香港中文大學（修訂）條例草案》。（董素琛攝）

中大校董、立法會議員梁進。（董素琛攝）

莊太量涉性別歧視言論如何處理？ 稱視乎個案牽涉程度

由陳恒鑌、鄧家彪、梁進及陳曉峰4名身兼中大校董的立法會議員提交的修例草案列明，教務會可因學術不端、違反道德或專業操守、刑事定罪或行為有損中大聲譽等原因，撤銷任何人的中大學位、文憑、證書或其他資格頒授。外界有聲音指，修例是為「秋後算帳」，中大校董兼立法會議員鄧家彪解釋，條例在討論階段未曾談及追溯力的問題，會將此嚴肅法律問題記錄在案。

至於損害中大聲譽該如何定義，早前中大經濟學副教授莊太量涉發表性別歧視言論，校方又會如何處理？校董兼立法會議員梁進表示，校董會會就所有個案作仔細討論，在作出嚴重懲處前，會審視每種情況的牽涉程度，形容不會「輕易作出」決定。

中大校董、立法會議員鄧家彪。（董素琛攝）

另外，修例草案亦提及，校長及副校長的罷免理由，除一般性質表述「好的因由」（Good cause）外，可用「行為不檢、不稱職、效率欠佳」作理由。鄧家彪指，現時條例訂明的「好的因由」，指的是身體未能履行職責，或變成了植物人，反問這是否符合大眾期望的管治水平。

最新條例草案建議刪除不得基於性別、種族或宗教理由使任何人不得成為中大成員一項，梁進表示，設置條例時的社會背景與現時不盡相同，修例是為與其他大學看齊，本港現行法例在性別、種族等範疇已有保障，有關保障適用於大學範圍。