中大團隊AI篩出兩成高認知障礙風險者　明年落區黃大仙推免費評估

香港中文大學醫學院神經科團隊與高錕慈善基金於2023年合作推出「腦智同護」服務計劃先導階段，今（3日）公布成果，團隊使用AI視網膜影像技術，在831名認知功能正常的社區參加者中，識別出約21%人面臨較高阿茲海默症風險，而接受腦部健康建議的參加者認知功能表現亦有所改善。

團隊將於明年1月於黃大仙推行「腦智同護」服務計劃，為長者提供免費腦健康評估及有系統的預防性支援服務，年齡介乎60至79歲並居住黃大仙區的香港居民，又未曾確診認知障礙症或任何腦神經疾病即可參與。



中大團隊於明年1月於黃大仙推行「腦智同護」服務計劃，年齡介乎60至79歲並居住黃大仙區的香港居民，又未曾確診認知障礙症等腦神經疾病即可參與。（大會提供）

AI分析視網膜識別高風險患者 接受健康建議一年後認知功能表現改善

「腦智同護」服務計劃採用由中大研究團隊研發的AI視網膜影像技術，透過分析視網膜照片，協助識別認知功能正常但可能面臨較高阿茲海默症風險的人士，在831名認知功能正常的社區參加者中，約21%透過AI視網膜影像篩查中呈陽性，其認知功能表現較差，不少亦患有高血壓、糖尿病等長期病患。

中大團隊對計畫中532名參加者作一年跟進後的數據顯示，受個人化腦健康管理的參加者，其腦健康評分平均改善了1.3分，高於僅接受腦健康教育對照組的0.2分，而接受個人化腦健康管理的參加者的認知功能表現亦有所改善，認知評估得分接近一般較他們年輕約三歲人士的水平。

香港中文大學醫學院神經科團隊使用AI視網膜影像技術，在831名認知功能正常的參加者中識別出約21%人面臨較高阿茲海默症風險。（張智浩攝）

明年1月黃大仙推行 為60至79歲長者提供免費腦健康評估

中大團隊將與香港聖公會福利協會攜手合作把計劃擴展至社區，將於明年1月於黃大仙推行「腦智同護」服務計劃，年齡介乎60至79歲並居住黃大仙區的香港居民，又未曾確診認知障礙症、任何腦神經疾病或任何可誘發認知障礙症的疾病即可參加，團隊目標在兩年內為2700名長者提供免費腦健康評估及有系統的預防性支援服務。

高錕慈善基金董事及執行委員會成員及服務計劃聯席總監趙夏瀛指，黃大仙區是全港長者人口比例最高的地區之一，因而決定以黃大仙區作為計劃走進社區的第一站，讓居民更容易獲得認知障礙症預防及腦健康服務。她又指，計畫過去大多僅以電話服務與參加者作聯絡和跟進，未來將與紮根社區的受訓社工和醫護人員合作，為參加者提供面對面臨床評估，並作定期跟進和個人化預防護理計畫。

服務計劃聯席總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授莫仲棠指期望，將來可把「腦智同護」服務計劃擴展至其他地區。（張智浩攝）

服務計劃聯席總監、中大醫學院內科及藥物治療學系教授莫仲棠指，香港現時有約18萬人患認知障礙症，推算2036年將會增約24萬人，又指85歲以上長者有50%機會患上認知障礙症。他期望，繼明年於黃大仙推行「腦智同護」服務計劃後，將來可把計畫擴展至其他地區。