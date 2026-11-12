中大畢業禮｜盧煜明稱AI時代人類判斷力重要　寄語秉持目標和熱誠

中大今（12日）於林蔭大道舉行第97屆畢業禮，向學生頒授頒授博士、碩士及學士學位。中大校長盧煜明表示，在人工智能急速發展的時代，人類共同面對很多挑戰，呼籲學生無論選擇任何行業，不要只著眼個人成就，要思考如何為社會、下一代作貢獻，在遇到挫折時，要停下來、退後一步，重新審視問題。



中大校長盧煜明。（方承恩攝）

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AI時代人類判斷力重要 遇挫折可先停步重新審視

中大校長盧煜明表示，世界正被人工智能（AI）、地緣政治改變及氣候變化重塑，在機械能生成即時答案的時代，人類的角度有助判斷甚至麼問題是真正重要。

他以自身作為醫科生研究產前基因檢測的經歷為例，當年尋找母體血漿中的胎兒細胞極為困難，唯有突破常規，才迎來突破。他鼓勵學生遇到挫折時，要停下來、退後一步，重新審視。

中大今（12日）於林蔭大道舉行第97屆畢業禮，向學生頒授頒授博士、碩士及學士學位。（方承恩攝）

他寄語學生要擴闊視野，接納不同觀點，當遇到不熟悉的事物，不妨看看有否新角度可以解決。他又提到，在全球互聯互通、人工智能急速發展的時代，人類共同面對很多挑戰，呼籲學生不要只著眼個人成就，要思考如何為社會、下一代作貢獻。

他期望，畢業生秉持視野、目標、與熱誠，無論身在何處，都要緊記中大的校訓「博文約禮」，以正直的態度作出選擇。