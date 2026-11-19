中文大學校長盧煜明憑藉開創「無創產前檢測」獲歐洲頂尖醫學府匈牙利塞麥爾維斯大學（Semmelweis University；又譯：塞梅爾維斯大學 / 森梅威思大學）頒授最高榮譽博士學位。盧煜明形容，這項榮譽讓他與提倡洗手消毒、被譽為「產婦救星」的大學命名人建立了深厚連結，兩者皆畢生致力保障孕婦與嬰兒福祉。其發明的技術目前已於過百國家廣泛應用，惠及全球逾一億名孕婦，為現代婦產科醫學帶來革命性影響。



醫學巨匠跨越時空的傳承

是次榮譽博士（Doctor Honoris Causa）學位頒授典禮，於匈牙利布達佩斯塞麥爾維斯大學歷史悠久的中央行政大樓內隆重舉行。該校創立於1769年，是歐洲歷史最悠久及最負盛名的醫學殿堂之一。大學以匈牙利醫學先驅伊格納茲．塞麥爾維斯（Ignác Semmelweis）命名；該名先驅當年提倡醫護人員洗手消毒，大幅減低產婦死亡率，為現代無菌醫療程序及公共衛生奠定重要基礎，因而被後世尊稱為「產婦的救星」。

盧煜明教授致辭時表示，能成為這所頂尖學府的一員意義非凡，形容這項殊榮讓他與塞麥爾維斯教授建立了深厚而個人的聯繫。他指出，自己畢生致力推動更安全的產前檢測，在某種意義上，正正是延續了塞麥爾維斯教授致力改善孕婦及嬰兒福祉的歷史使命。

顛覆傳統產檢風險 無創技術造福逾億孕婦

盧煜明被譽為「無創產前檢測之父」，早於1997年完成了歷史性的醫學突破。他率先發現孕婦血漿內存有胎兒的游離DNA，這項關鍵發現成功奠定了無創產前檢測（NIPT）技術的基石。

在傳統醫學中，孕婦若需進行唐氏綜合症等產前診斷，往往依賴羊膜穿刺（俗稱「抽羊水」）等侵入性程序，為母嬰帶來一定的流產與感染風險。他研發的無創技術，讓醫護人員僅需抽取孕婦少量血液，便能準確分析胎兒的基因資訊，徹底顛覆了傳統產檢的危險性。時至今日，這項技術已獲全球超過100個國家廣泛採用，累計惠及逾一億名孕婦，大幅提升了產前診斷的安全性，為全球公共醫療系統帶來劃時代的進步。

拓展液體活檢邊界 癌症早篩邁向新里程

除了造福孕婦，盧煜明近年成功將液體活檢技術應用於癌症早期檢測，研發出可同時偵測多種癌症的血液測試技術，並已正式推出作臨床應用。這項嶄新技術為癌症早篩提供了無創且高效的診斷工具，有望在癌症尚未惡化前及早介入治療，大幅提高患者的存活率。

是次獲頒最高學術榮譽進一步鞏固中大與塞麥爾維斯大學在轉化醫學領域的夥伴關係。未來雙方將持續深化涵蓋聯合科研活動，以及學生與研究人員的交流計劃，為促進歐洲與亞洲之間的醫學科研合作注入強大動力，攜手為全人類的健康福祉作出更大貢獻。