本港近月接連發生多宗個人資料外泄及資訊保安事故，《香港01》統計由十月初至今，至少18間本地機構曾出現事故，包括航空、零售、醫療、公營機構、大專院校、旅遊、保險界別。



軟件及應用程式安全研究員賴灼東批評本港不少機構輕視網絡安全風險，現時法例亦未有對機構訂明要求。他建議市民十招自救，包括立即更改涉事公司密碼，同時可到環聯官網檢查信貸報告有否可疑借錢、申請信用卡紀錄，如有泄漏內容涉及身份證副本，應進行「信貸凍結」。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

機構網絡保安失守如中門大開 AI僅放大現存漏洞

軟件及應用程式安全研究員賴灼東認為，事故頻生並非單純源於單一漏洞或人工智能（AI）興起，而是因為本港不少機構輕視網絡安全風險，多年來都抱「交功課」心態應付。他形容，現時企業由內部審計、基建設計、外判營運以至測試均失守，猶如中門大開，「畀麥巴比扭過晒前鋒、中場、後衛、龍門」，AI的出現只是放大了早已存在的漏洞。據其觀察，旅遊業、零售業等行業的表現最差，但偏偏他們最容易接觸大量個人資料，形容情況諷刺。

賴灼東又提到人才問題，估計現時全港只有30至50人有應對最新網絡安全漏洞的資歷，認為業界應擺脫將員工進修視為「放假」的心態，鼓勵及資助員工進修。他續說，香港企業對「白帽」研究員態度迂腐，外國普遍設有漏洞獎金及「負責任披露」機制，惟本港卻有企業控告善意通報者，趕走好心人，他認為是變相「歡迎」有組織的黑客入侵。

據賴灼東了解，有企業曾透過香港網絡安全事故協調中心向研究員反映，認為通報漏洞過頻繁，曾有中心職員表示：「嗰啲企業成日問我，點解你成日搵我漏洞？」

監管標準參差 私隱署止於調查 僅要求交報告缺阻嚇力

他又認為，監管標準參差，除了金融機構受金管局及證監會規管外，學校及醫院等機構只需向教育局或醫管局提交報告，惟相關部門人員未必具備深入的網絡安全專業知識。他又認為，私隱專員公署現時往往僅止於調查，僅要求企業通報及提交報告後，缺乏阻嚇力，建議政府立例，參考關鍵基礎設施的監管模式，處罰無盡責做好保安及資料管理的企業。

軟件及應用程式安全研究員賴灼東。（資料圖片）

宜啟用「雙重認證」、環聯官網查有否涉可疑借錢

對於受資料外洩影響的市民應如何自救，賴灼東有十點建議，指市民應在得知資料外泄後24小時內執行，包括更改在涉事公司系統的密碼，如其他地方亦有使用相同密碼，亦應更改；立即開啟雙重認證（2FA）；到環聯官網檢查信貸報告有否可疑借錢、申請信用卡紀錄，如有洩漏內容涉及身份證副本，應行「信貸凍結」；留意銀行紀錄有否可疑交易或轉帳。

他又指，若資料外泄後收到可疑電話 / 短訊，「就算對方講得出你全名、買過咩、搭邊班機，都唔好信。」亦不應隨便進入可疑短訊的連結；不應向任何人提供短訊驗證碼；切勿刪除可疑電話號碼、短訊、電郵等，並截圖「留底」；如有損失，應立即報案；通知家人有公司洩漏資料，提醒切勿相信該公司的電話。

十月至今多宗資料外泄及保安事故盤點：



10月2日：私隱公署接香港航空通報，指初步815名於9月29日至10月22日出發的乘客接獲懷疑詐騙來電，可能涉及姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線。



10月5日：私隱公署接友和香港通報，指初步790名於9月29日至10月12日下單的客戶接獲懷疑詐騙來電，可能涉及姓名、電話號碼、送貨地址、訂單編號及購買產品詳情。



10月26日：私隱公署接百老滙通報，指客戶接獲懷疑詐騙來電，可能涉及姓名、電話、購買產品及付款金額等。



10月30日：國泰航空發聲明，指第三方供應商Amadeus遭未獲授權存取，約53,000宗預訂資料於2023年8月至2026年9月期間遭未獲授權存取，主要涵蓋預訂參考編號、乘客姓名及航班資料；小部分涉電郵、電話、旅遊證件資料及飛行常客計劃號碼，不涉付款資料。



11月3日：MoneySmart公布10月29日發現內部系統遭入侵，私隱公署指可能影響約30.5萬項港人個人資料紀錄，包括姓名、出生日期、地址、電郵、電話及財務資料等，及725項部分信用卡號碼。



11月10日：香港科技園公司公布，於11月1日獲悉第三方服務供應商發生保安事故，涉及200多名員工、約80個招標顧問及8個供應商的姓名、電話及電郵，以及約2,600份招標編號及主題等招標紀錄。



11月12日：崇光百貨（SOGO）公布，11月5日發現會員系統有不正常讀取紀錄，私隱公署估計可能影響約820,000名會員的姓名、聯絡電話、電郵地址及會員積分資料。



11月12日：周生生集團公司公布，11月9日發現系統遭未經授權存取，可能涉及會員姓名、電話、電郵、部分訂單資料及信用卡卡號最尾4位數字，以及員工姓名、職位、公司電郵及電話。



11月13日：香港迪士尼樂園公布，發現網絡事件，並強烈建議旅客經官方渠道購票，翌日官網顯示正進行系統維護，暫停購票及訂酒店服務。據了解，園方資訊科技部早前發現，其內部網絡系統有約1.7萬個二維碼被盜取。



11月16日：香港都會大學證實，11月4日發現保安事故，初步估計約5,000人受影響，涉及姓名、出生日期、電話、地址、電郵及曾繳交學費日期和金額，不涉銀行戶口號碼；暗網賣家另聲稱有身份證及GPA。



11月16日：東瀛遊發公告，指11月13日接獲供應商通知，系統曾遭受未經授權的網絡存取，涉及部分客戶姓名、聯絡資料、身份證號碼及旅遊證件資料等，不涉信用卡或付款資料。



11月17日：屈臣氏集團歐洲業務網站搜尋功能第三方供應商受襲，情報平台指涉12間商舖帳戶數據、53萬項產品目錄及24萬項用戶查詢紀錄；集團強調不涉客戶資料及個人資料外泄，香港及亞洲業務不受影響。



11月19日：蘇黎世保險（香港）發告示，指客戶網上平台遭未經授權存取並已暫停平台。私隱公署指，事故可能影響38,453人的姓名、香港身份證號碼、護照號碼、出生日期、電郵地址及電話號碼等。



11月24日：虛擬保險公司OneDegree公布，系統曾遭駭客惡意入侵，導致部份客戶資料被非法盜取。私隱專員公署表示，初步資料顯示，可能影響約11萬人的個人資料，可能包括姓名、身份證號碼及照片、出生日期、相片及財務資料等。



11月24日：港怡醫院公布，在11月18日發現程式的保安設施出現未獲授權的活動，導致部份病人及其他個人資料遭未經授權存取，涉及的資料包括姓名、身份證號碼及聯絡資料。



11月25日：康文署公布，城市售票網外判承辦商通報，發現城市售票網被黑客非法進入。初步調查顯示，事件涉及約130萬使用者的個人資料，包括用戶名稱/姓名、電話號碼和電郵地址。



11月25日：香港藝術節協會表示，主網站遭到未經授權的第三方入侵，根據初步調查，懷疑數千名第55屆藝術節門票預訂觀眾的個人資料，可能曾經被未經授權人士非法閱覽。

