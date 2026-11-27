廉署早前控告加密貨幣找換店「一宗貿易（香港）有限公司」前客戶服務及營運助理收賄5,600元，暗中將找換店客戶多項泰達幣買賣，轉移並改用他人的加密貨幣錢包進行交易，3個月內交易總額接近900萬元。廉署指，被告今日（27日）在粉嶺裁判法院承認控罪，裁判官將案件押後至12月11日判刑，以待索取被告的背景報告，被告還押懲教署看管。



廉署早前控告一宗貿易（香港）有限公司前客戶服務及營運助理洪栢鍁收賄，暗中將找換店客戶多項泰達幣買賣，轉移並改用他人的加密貨幣錢包進行交易，三個月內交易總額接近900萬港元。（資料圖片）

31歲被告洪栢鍁，一宗貿易（香港）有限公司（一宗貿易）前客戶服務及營運助理，承認一項串謀使代理人接受利益罪名。

廉署表示，一宗貿易在香港經營數間加密貨幣找換店，提供現金買賣加密貨幣服務。被告案發時為上水分店的職員，負責為客戶處理買賣交易，過程中必須使用公司的加密貨幣錢包。案情透露，被告於2023年8月至11月期間，向兩名男子收受賄款，並將找換店客戶的加密貨幣買賣轉移，利用二人提供的加密貨幣錢包進行交易。

廉署指，被告在案發的3個月內，使用上述二人提供的加密貨幣錢包，私下與找換店的客戶進行多項交易，牽涉現金買賣逾110萬枚泰達幣，折合接近900萬港元。其間，被告從二人收取賄款共5,600港元。