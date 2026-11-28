周四（26日）是宏福苑大火一周年，大批市民自發前往宏福苑旁的廣福休憩處獻花悼念，不過當日傍晚有民安隊人員將部份花束移至後方草地，引起在場人士不滿，有警員隨後指，該些花束稍後將送至粉嶺蓬瀛仙館。政府當晚亦發新聞稿指，會將逐步把相關花束和物品，移送至宗教場所存放，延續各界對逝者的追思。



記者今午致電蓬瀛仙館，有職員表示從沒收過任何花束，亦沒收到通知會存放花束。不過，蓬瀛仙館晚上在社交平台發文，指在火災周年日子，蓬瀛仙館無償借出場地及誦經設備，並由於預期悼念花圈和鮮花可能眾多，共識若有需要時，預備地方擺放花圈及鮮花。民政事務總署亦回覆指，早前已協調蓬瀛仙館在有需要的時間接收市民獻上的花束，確保各界的悼念心意妥善保存。



11月26日是宏福苑大火一周年，大批市民自發前往宏福苑旁的廣福休憩處獻花悼念，其間有民安隊人員將部分花束移至後方草地，引起在場人士不滿。（資料圖片／夏家朗攝）

11月26日宏福苑大火一周年，大批市民自發前往宏福苑旁的廣福休憩處獻花悼念。政府當晚發稿稱，由於現場鮮花數量眾多，故以膠箱暫時放置部分花束和物品，並移至鄰近草地，以騰出更多空間。其後亦會將逐步把相關花束和物品，移送至宗教場所存放，延續各界對逝者的追思。

11月26日是宏福苑大火一周年，大批市民自發前往宏福苑旁的廣福休憩處獻花悼念。（資料圖片／夏家朗攝）

民政事務總署回覆指，由於預期市民獻上的花束眾多，在早前已協調蓬瀛仙館在有需要的時間接收市民獻上的花束，確保各界的悼念心意妥善保存，市民的每一份心意得到尊重。

蓬瀛仙館晚上在社交平台發文指，由於預期悼念花圈和鮮花可能眾多，共識若有需要時，預備地方擺放花圈及鮮花。（Facebook截圖）

蓬瀛仙館：無償借出場地誦經設備 共識若有需要會備地方擺放花圈鮮花

蓬瀛仙館今晚（28日）在社交平台發聲明，指去年的宏福苑火災是全香港共同承受的傷痛，牽動着每一位市民的心，就此與北區民政處早前聯絡，就相關安排作出調協。在火災周年日子，啟建祈福追思道場作安撫傷痛者和罹難先靈，當中蓬瀛仙館無償借出場地及誦經設備，並由於預期悼念花圈和鮮花可能眾多，共識若有需要時，預備地方擺放花圈及鮮花，讓市民的每一份心意都得到尊重，讓市民的悼念心意得以妥善安放。

11月26日是宏福苑大火一周年，大批市民自發前往宏福苑旁的廣福休憩處獻花悼念。（資料圖片／夏家朗攝）

政府當晚發稿稱，由於現場鮮花數量眾多，故以膠箱暫時放置部分花束和物品，並移至鄰近草地，以騰出更多空間。（資料圖片／夏家朗攝）