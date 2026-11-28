大埔宏福苑大火發生滿一周年，署理財政司司長黃偉綸今日接受電台及電視台節目時表示，當政府收回宏福苑土地後，初步計劃興建公園及社區設施，但由於涉及法定土地規劃程序，預計需時數年，未來仍需與社會深入商討。被問到會否原址建悼念公園，他形容是屬嚴肅議題，必須顧及不同人士的感受，現階段不作揣測。



宏福苑大火一周年翌日（27日），廣福休憩處草地附近仍擺有大批花束。（資料圖片／陳浩然攝）

年底前再安排約80戶上樓 重申須配合入伙時間

黃偉綸在電視節目《大鳴大放》中提到，最新再有一戶原本待確認業權的業主簽署協議，令已簽約戶數增至1,915戶。對於未出售業權的13戶，他透露近期有部分業主聯絡解說專隊表示希望再作商討，認為雙方仍有溝通空間，專隊下月會接觸全部13戶，了解他們會否改變心意，但重申政府會尊重業主決定，絕不強迫。

黃偉綸又在商台節目《政經星期六》指，宏福苑除早前兩次大規模上樓外，已安排約80戶進行「細規模」上樓執拾物品，年底前亦會再安排約80戶上樓。由於部分選購綠置居盛緻苑及房協資助出售項目樂嶺軒的居民已領取鎖匙並開始裝修，當局需配合其入伙時間。他亦強調，「一戶一社工」服務不會停止，待居民搬入新居後，社工、當區民政系統及志願團體將舉辦不同活動，協助他們適應新社區。

副財政司長黃偉綸。（資料圖片）

初步計劃原址建公園及社區設施

至於宏福苑土地的長遠規劃，黃偉綸表示當局收回土地後，初步計劃興建公園及社區設施，但由於涉及法定土地規劃程序，預計需時數年，未來仍需與社會深入商討。被問及會否參考汶川地震設立紀念館的做法，於原址設立悼念公園，他形容這是嚴肅議題，必須顧及不同人士的感受，現階段不作揣測。

此外，對於日前（26日）火災一周年有大批市民及居民到場悼念，黃偉綸被問及當局是否不應阻撓相關活動時表示同意。他又指明白並非所有人滿意當局的安排，但重申政府除嚴肅處理違法或煽動暴力的行為外，對於合法及真正的悼念活動均會允許並提供支援，當日政府亦曾協助部份活動的交通安排。