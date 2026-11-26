宏福苑大火一年｜巿民到廣福公園獻花致祭 勉勵生者早日走出傷痛

今日（11月26日）宏福苑大火發生一年。大火令168人離世，連日來已經有不少巿民到來，以獻花或畫畫等形式悼念離世者。今日早上亦有不少巿民身穿素色衣服，趕在上班前在大埔廣福公園放下鮮花，悼念大火中的死難者；更有家屬留下鮮花及模型悼念離世兒子。

前來悼念的市民憶起當日境況不禁落淚，哽咽勉勵宏福苑居民：「希望佢哋堅強，我哋全香港人都會支持佢哋。」

珍惜生命｜上水警署男警疑自轟 頭中槍當場身亡 重案組跟進調查

上水警署有警員疑自轟身亡。今日（26日）上午10時許，一名男警員在警署2樓更衣室位置以佩槍自轟自殺，當場死亡。現場可見，有救護車候命，亦有刑事調查隊人員在內了解。

特區護照漏頁風波｜入境處：護照疑被不法改動 轉交執法部跟進

有香港女子於社交平台Threads發文「警世」，指自己於11月24日正日生日，滿心歡喜飛往日本展開一星期生日之旅，豈料入境時竟被日本海關指其特區護照「出廠漏頁」，中間憑空消失4頁。事主當場被拒入境並安排原機返港，機票、酒店及假期全數「泡湯」，而女事主返港後讓香港入境處職員檢查該本護照，稱屬「出廠漏頁瑕疵」。

入境處回覆《香港01》查詢，指當事人今日（25日）已親身到入境處了解情況。處方經詳細檢視涉事的特區護照後，發現懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查。此外，當事人在社交媒體聲稱於日本遣返回港後，在機場曾獲入境處人員確認有關缺頁為印刷裝訂之出廠瑕疵。然而，當事人今日向入境處改稱，有關說法並非來自入境處人員。

飛鵝山自殺崖眾女無視危險 長髮女徒手攀山打卡 網民怒轟

飛鵝山自殺崖雖是行山熱點，同時亦是意外黑點。網上最近流傳兩段一眾女子徒手攀爬飛鵝山自殺崖的影片，其中一段影片附有一段菲律賓文字，寫上「sabi nga ni Ate hindi naman NAKAKATAKOT pero NAKAKAMATAY lang」，同時附上笑喊及掩面表情符號，大致意思是「姐姐都說了，其實並不可怕，只是會致命而已」。

沙田路Tesla失事撞車釀兩傷 男司機涉酒後危險駕駛被捕

今日（26日）早上7時45分，沙田路往馬鞍山方向近博康邨對開有交通意外。兩部私家車相撞，其中Tesla撞「福士」後翻側路中，「福士」反轉四轉朝天。事故期間有司機一度被困，稍後由救援人員協助落車，與車上乘客送院治理。Tesla男司機涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛」被捕。

黃錦輝認醉駕等四罪 判120小時社會服務令 停牌一年 罰款$6000

立法會前選委界議員黃錦輝，涉嫌在中大校園內醉酒駕駛不顧而去，他早前承認酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車，及發生交通意外後沒有報案等4罪。案件（STCC 3311/2026）今（26日）於沙田裁判法院判刑。

裁判官黃國輝指，被告對上一次酒精超標記錄已逾10年前，在考慮被告認罪及求情等因素後，判處黃錦輝120小時社會服務令、停牌12個月及就三罪罰款6000元，而黃錦輝亦須自費參與駕駛改進課程。

荃灣鼎大開倉｜有市民專程揭神秘面紗 讚鋁製茶壺有舊香港特色

位於荃灣的老字號「鼎大Ting Tai」早前罕有開倉，售賣港產經典廚具及煲具 ，吸引不少市民到場「掃貨」，兼一睹廬山真面目。鼎大今日再次快閃開倉，店外早上約10時已排起人龍輪候派籌。有人市民表示，平時經過店鋪，覺得大閘很特別，但甚少看到開閘，今日專程到場入內參觀，又指對鼎大出產沖奶茶用的鋁製茶壺最感興趣，認為很有舊香港特色。