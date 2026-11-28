「Family Style Food Fest」 香港美食文化節首度登陸香港，並由今日（28日）起一連兩日在西九文化區藝術公園舉行，吸納韓國、日本及泰國等餐廳參展擺攤，大會同時安排香港區域，讓入場人士品嘗香港特色美食。



其中，有份參展的韓國《黑白大廚》主廚Jason Oh，即場烹煮雞肉丸子，引來一眾市民圍觀拍攝。下午時分入場人士主要為家庭客，有一家五口買套票入場品嘗佳餚度墾周末，消費約2千元，其中父親指下午來是考慮到較少醉酒人士，以及排隊時間不會太長。



Family Style Food Fest 香港於今日及明日（28至29日）於西九文化區藝術公園大草坪舉辦。（湯致遠攝）

Family Style Food Fest 香港於今日及明日（28至29日）於西九文化區藝術公園大草坪舉辦。（湯致遠攝）

Family Style Food Fest 香港於今日及明日（28至29日）於西九文化區藝術公園大草坪舉辦。此美食節在美國洛杉磯等地舉辦過，這次首次在亞洲舉辦，以「主廚即主角」作為概念，集結美食、流行音樂、街頭時尚、藝術及社群文化。是次活動匯聚多間餐廳，其中包括「K Town韓國專區」及「花美麗邨」，將本地與多國文化融匯其中。

下午2時半左右，不乏家長帶同小孩來現場品嘗美食。（湯致遠攝）

現場不乏年輕潮人及外國旅客品嘗美食。（湯致遠攝）

下午2時半左右，現場陸續有人流，但不算擠擁，當中不乏家長帶同小孩來到感受氣氛，活動亦吸引眾多韓國、日本等外國遊客。現場所見，展商餐單每項食品價格介乎80元至200元。

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下午正值烈日當空，在陽光下曬數分鐘已感受到皮膚灼熱。部份進食區沒有遮蔭，因此有不少空位。不過，仍有市民選擇湯類食品，配搭凍飲或雪糕降溫。至下午約5時左右，太陽下山後各攤檔人潮漸多。

《黑白大廚》主廚Jason Oh在現場製作具香港特色的「XO醬臘腸雞肉丸子」。（林曉儀攝）

《黑白大廚》主廚Jason Oh在現場製作具香港特色的「XO醬臘腸雞肉丸子」。（林曉儀攝）

《黑白大廚》主廚Jason Oh在現場製作具香港特色的「XO醬臘腸雞肉丸子」。（林曉儀攝）

《黑白大廚》主廚參展賣香港特色臘腸雞肉丸子 推介港人吃辛辣排汗

有份參展的韓國《黑白大廚》主廚Jason Oh，帶領韓國人氣餐廳「TAK」與香港品牌奇華合作，在現場製作具香港特色的「XO醬臘腸雞肉丸子」。在他親自即製雞肉丸子期間，引來了一眾市民圍觀拍照。他表示，很高興能夠參與活動，希望在這裏向香港介紹韓國美食與「TAK」的食物。

他指，餐廳有售以韓國辣味杯麵製作的食品，惟中午氣溫較高，暫未有太多市民購買。他又分享，在韓國天氣炎熱時，人們會吃辛辣的食品排汗，他推薦香港人可以試試。他預計入場人士在下午喝酒後，晚上時間會有更多人吃杯麵解酒。

香港茶餐廳擺攤推特別版餐牌 賣酒精檸檬茶

活動又設「花美麗邨」香港食品區域，聚集香港特色餐廳，其中港島區茶餐廳「快樂順景」亦有參與美食節。餐廳代表Mike表示，這次受邀請來擺攤，有別於在茶餐廳的餐牌，這次特別在檸檬茶中加入酒精，配合美食與音樂共聚的氣氛。

他認為中午人流氣氛一般，可能與天氣較熱有關，下午時份顧客主要購買輕便的「Finger Food（一口小食）」多，預計湯類要到夜晚才更吸引。本地與外國的顧客均有到場消費，而攤檔的芒果布甸最受小朋友歡迎，成人則喜歡點菠蘿油與檸檬茶。他指明天下午活動比較多，期望會有更多人入場參與。

劉先生指，選擇下午到場是因為考慮到較少喝醉人士，2時左右來到排隊等候的時間亦較短。（林曉儀攝）

有一家五口來度周末歎美食 消費約2000元

現場有不少家長帶同子女來享受親子樂，包括劉先生一家五口帶同家庭傭工前來，他說兩星期前女兒已經約他來試吃一間薄餅攤位。不過，薄餅要等待一個半小時，故最後選擇放棄，轉為吃泰國攤檔的湯麵。他們這次花了約2千元，包含入場費及兌換美食的代幣。他又指，選擇下午到場是因為考慮到較少喝醉人士，2時左右來到排隊等候的時間亦較短，又能找到陰涼位置。他指出，下午天氣不俗，熱得來有少少涼風，適合家庭樂。

另一位入場者俏恩與朋友到場感受氣氛。（林曉儀攝）

另一位入場者俏恩與朋友到場感受氣氛，不過他們坐在沒有遮蔭的位置，被太陽直曬，他稱下午一時左右來到，預計大約3時就會離開。手裏拿着雪糕的俏恩指，剛吃完熱的食物，「個嘴同自己都要降降溫」。他形容現場氣氛不錯，就像去了泰國一樣，「有嘢食、有嘢飲、有音樂聽、Festival」，恍如參加嘉年華。