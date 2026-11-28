城巴逆線剷安全島 撞3車險衝橋釀5傷

香港仔發生嚴重車禍，4車損毀，4人受傷。現場是南風道往黃竹坑道方向，屬於行車天橋路段，昨晚（27日）8時許，一輛路線41A的雙層城巴沿南風道往黃竹坑道方向下斜，58歲李姓男車長懷疑突然腳部抽筋，繼而失控，先撞一輛的士和一輛穿梭巴士，餘勢未了逆線行駛，剷上行人路撞毀香港仔消防局暨救護站閘門，繼續衝前撞向一輛私家車。事件中，多個鐵欄和3個交通燈遭到掃毀。

4名城巴乘客和李姓車長均受輕傷，保持清醒，分別送往瑪麗醫院和律敦治醫院接受治理，車長通過酒精呼氣測試。

屯門建發里工廈外牆棚架陷火海 濃煙席捲半空

今日（28日）下午2時05分，警方及消防接獲多個報案，指屯門建旺街4號利通工業大廈、面向建發里一側外牆的棚架起火。消防接報趕抵現場，出動用一條喉及一隊煙帽隊，疏散約200人。經過半小時灌救後，火勢已大致救熄。救護車到場戒備，暫無受傷報告；起火原因有待調查。其後屋宇署人員到現場視察。現場消息指，大廈早前曾更換棚網。

從網上影片可見，棚網陷火海，火光熊熊，濃煙席捲半空，有棚網碎屑從高處飄落；消防正向火場射水，同時亦有工友在平台位置向火場潑水及用滅火筒救火。

陳健波劉遵義林廣兆獲大紫荊 何偉豪獲追授金英勇

特區政府今日（11月28日）舉行授勳儀式，共466人獲勳銜及獎狀，較去年多39人。與去年一樣有3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括曾任多屆立法會議員的行政會議成員陳健波、中文大學前校長劉遵義 ，以及中銀國際高級顧問、福建社團聯會榮譽主席林廣兆；在宏福苑大火殉職的消防隊目何偉豪，則獲追授金英勇勳章，其兄長及未婚妻從李家超手中領取勳章。

古洞六旬漢深宵持長槍 乒鈴嘭唥驚動鄰居

古洞坑頭村一名61歲男子，今日（28日）凌晨時分持懷疑長槍在村內徘徊，驚動村民報案。警方經調查後以涉嫌「管有仿製槍械」將他拘捕，並於其家中檢獲兩支懷疑仿制槍械。《香港01》獲讀者提供片段，顯示被捕人持長槍射擊硬物，發出「乒鈴嘭唥」聲，被村民喝止也不以為然：「報警囉！玩具嚟㗎咋！」

1.02億六合彩今晚攪珠 中環士丹利街投注站現人龍

【六合彩／金多寶／幸運號碼】上期六合彩幸運二金多寶未有幸運兒中獎，今日攪珠（29日）的金多寶獎金已增至約7,552.9萬元，若幸運兒以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.02億元巨額彩金。一文看清五大最旺號碼、「失蹤號碼」及十大幸運投注站。

香港迪士尼內地男遊客涉偷$2萬商品 當場被捕

香港迪士尼樂園發生盜竊案。昨日（27日）晚上11時許，警方接獲上址保安員報案指，一名男子涉嫌較早前在園內偷取逾100件商品，總值2萬元。警員接報到場，以涉嫌「店舖盜竊」罪名拘捕該名28歲趙姓內地男子，他現正被扣留調查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進。

DHL墨西哥送PS5 當鉛球掟過高牆惹眾怒

墨西哥州威斯基魯康（Huixquilucan）近日發生一宗離譜送貨事件。閉路電視拍下一名DHL快遞員在客戶已安排改期收件的情況下，仍將一件標明「易碎」、內含全新PlayStation 5（PS5）遊戲主機的包裹，兩度隔牆拋擲入屋，買家最終收到的包裝有明顯損毀。相關影片在社交平台曝光後引發眾怒，DHL事後未作任何官方回應。