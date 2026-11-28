香港科技大學（科大）今年迎來創校35周年，今晚（11月28日）舉行長約10分鐘的無人機光影匯演，1,991架無人機點亮維港夜空，拼成11款立體圖案，將科大「上天落地」的科研成果，以及正在籌辦的本港第三家醫學院化為視覺盛宴。



1,991架無人機象徵科大於1991年創校。今次匯演在晚上約6時20分開始，無人機在維港夜空中拼湊出11款立體圖案，部分圍繞着科大多項突破性科研成就，包括立體逼真的火箭與天韻相機圖案，見證科大積極參與國家航天任務。

天韻相機由科大牽頭研發，是全球首款輕小型高解析度的溫室氣體點源協同探測儀。它在今年5月11日隨天舟十號載貨飛船升空運抵中國「天宮」太空站，並在神舟二十三號載人飛行任務中由香港首位載荷專家黎家盈參與完成組裝與艙外安裝，正式投入探測運作。黎家盈即將返回地球，天韻相機則會繼續留駐「天宮」，為全球氣候變化與溫室氣體監測提供高度精準數據，貢獻可持續發展。

香港科技大學舉辦無人機匯演，慶祝創校35周年。

科大去年底獲特區政府批准籌辦全港第三所醫學院，圓了幾代科大人的夢想。今晚的無人機陣列亦拼出已於今年11月平頂的醫學教研綜合大樓及北部都會區的圖案，寓意科大全力培育兼具臨床與科技素養的新一代「醫生科學家」。

科大四年制第二學位內外全科醫學士課程預計2028/29學年迎來首批學生，初期以清水灣校園及啟德醫院為基地，未來將進駐北部都會區新田大學城。

香港科技大學舉辦無人機匯演，慶祝創校35周年。

無人機匯演是由一架架小巧的無人機組成，而無人機技術的發展正與科大息息相關。2006年，科大校友汪滔就學期間醉心研製機械人，師承李澤湘教授。汪滔學成後創立大疆創新，如今已是全球市佔率達70%的民用無人機龍頭企業。