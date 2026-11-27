為慶祝創校35周年，香港科技大學今日（27日）起一連兩天於中環海濱AIA Vitality公園舉辦「科大35周年成果共享節｜探索・體驗・共慶」，免費開放予公眾入場，將大學創科成果帶進社區。活動集科研展覽、科普與健康講座、STEM工作坊、沉浸式藝術體驗、表演及美食攤位於一身，所有收益將全數撥捐「兒童癌病基金」。



開幕禮由科大署理校長郭毅可，聯同全國人大常委兼立法會主席李慧琼、創新科技及工業局副局長張曼莉、政府新聞處處長謝振中、科大校董會副主席施熙德及副校長（大學拓展）吳宏偉擔任主禮嘉賓；立法會議員葉傲冬、邱達根、鄧飛及陳恒鑌亦親臨支持。

主禮嘉賓聯同立法會議員葉傲冬（前排左三）、邱達根（前排左四）、鄧飛（前排右四）及陳恒鑌（前排右三），以及其他嘉賓一同合照。（科大提供）

郭毅可：科研價值在回應社會 施熙德提第三所醫學院穩步推進

署理校長郭毅可致辭時表示，35年前科大懷着透過教學、研究和創新推動香港及國家發展的願景誕生，強調「科研的真正價值，在於回應社會需要，為世界帶來改變」。展望未來，科大將繼續推動跨學科合作，積極發展前沿科技及醫療創新，培育具國際視野的人才。

科大署理校長郭毅可教授表示， 35年前，科大懷着一個簡單而宏大的願景誕生，就是透過教學、研究和創新，推動香港和國家的發展，並為世界帶來正面影響。（科大提供）

校董會副主席施熙德指，成果共享節旨在展示科研如何從實驗室走向社會，轉化為推動產業及改善生活的成果；她並提到，隨着香港第三所醫學院的籌建工作穩步推進，期待為香港培育更多兼具創新思維與仁心仁術的醫療人才。本身為科大校友的李慧琼亦說，能見證母校35年成就心情特別激動，期待科大繼續推動科研成果轉化，為香港建設國際創科中心貢獻力量。

科大校董會副主席施熙德表示，科大將繼續秉持「教研為本，創新為用」的精神，推動跨學科教育與科研創新，積極回應社會需要。（科大提供）

全國人民代表大會常務委員會委員、立法會主席李慧琼表示，熱切期待科大繼續發揮所長，推動科研成果轉化，培育更多創科人才，為香港和國家的高質量發展貢獻力量。（科大提供）

展天宮載荷「天韻相機」模型 人形機械人即場起舞

場內設有「太空探索區」、「成果展示專區」及「AI+機械人展區」，重點展出科大在航天科技、低空經濟、機械人、醫療健康及可持續發展領域的科研突破。公眾可近距離觀賞本港首項登上國家「天宮」太空站的科研載荷「天韻相機」1:1模型——該儀器屬全球首款可協同探測二氧化碳與甲烷的輕小型儀器，同場亦展出專為國家登月任務研製的「香港操作機械人」1:1模型。

其他亮點展品包括用於野外搜救失蹤人士的無人機及訊號探測器「SignalHunter」、結合人工智能（AI）及蛋白質組學的阿茲海默症早期血液檢測技術、自閉症早期篩查及行為分析AI平台，以及香港唯一獲認可的汽車電動化改裝方案等。

現場人氣十足的AI智能機械狗、智能機械臂及人形機械人輪番登場與大小朋友互動，其中配備「視覺-語言-行動」（VLA）智能代理的機械臂即場示範物件分類，人形機械人則獻上流暢舞蹈表演。匯聚科大初創企業的「初創專區」同樣人流不絕，市民可即場試用動力外骨骼系統、透過手機鏡頭量度生命體徵的非接觸式健康監測應用程式、軟餐食品3D打印及抗菌塗層等產品，並與創業團隊直接交流。

MR×AI藝術展載譽歸來 AI影院播學生電影

科技與藝術融合是另一焦點。全球首個大型跨地域混合實境（MR）×AI數碼藝術展「SURREALITY・幻實之境」載譽歸來，當中《弦音之軌》將國際二胡大師果敢的數碼影像與敦煌飛天舞蹈交織於城市景觀之中；《星空》則以香港摩天輪為現實錨點，用藍金色星雲點亮維港天際線，同場亦設結合延展實境（XR）的舞蹈表演《以身造境》。

「AI影院」精選六部AI生成電影，包括科大生作品《梅續歲歲・小寒》及探討AI陪伴與情感的《燼舟渡》，展現AI為影視創作開拓的新可能。場內同時設有「薪火相傳」展區回顧科大35年發展歷程，以及齒輪動力車組裝、飛機模型製作、科學實驗及再造紙等親子STEM手作工作坊與金融探索講座。

明日續辦爆旋陀螺大賽 物理學者剖析逆轉勝原理

除創科項目外，科大學生會中樂團、首屆「科大才藝大賽」冠軍及嘉賓輪番演出；場內亦設校友精品咖啡sensory ZERO、Popcorn King爆谷及雞蛋仔等美食攤位，以及紀念品義賣和互動問答挑戰，完成任務有機會贏取香港摩天輪門票。

科普與健康講座方面，活動首日邀得科大醫學院何振民教授主講專注力不足／過度活躍症評估技術講座；明日（28日）將繼續呈獻多項重點節目，包括由土木及環境工程學系講座教授蘇慧主講「太空講堂」，分享「天韻相機」研發歷程，科大學生會亦會舉辦「爆旋陀螺大賽」爭奪「陀螺王」，並由物理系張文峰博士深入淺出剖析陀螺旋轉、碰撞及逆轉勝背後的物理原理。物理系陸錦標教授及醫學院馮以文教授同日亦將分別解構輻射科學奧秘及分享心臟健康要訣。

「科大35周年成果共享節｜探索．體驗．共慶」開幕禮上，創新科技及工業局副局長張曼莉（左二）、新聞處處長謝振中（左一）、科大校董會副主席施熙德（右三）、署理校長郭毅可教授（右二），以及副校長（大學拓展）吳宏偉教授（右一）為一連兩天活動揭開序幕。（科大提供）

活動詳情：

日期及時間：11月27日（中午12時至晚上7時）；11月28日（上午11時至晚上7時）

地點：中環民光街33號AIA Vitality公園

費用：免費入場

