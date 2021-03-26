5歲女涉遭親父繼母虐殺　用下流字眼形容繼女　繼母：我讀得書少

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-26 18:27

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，繼母今（26日）繼續在高等法院接受盤問。控方指繼母沒有愛鍚小兄妹，更多番以下流的字眼形容兩童，包括叫女童Z為「臭X」，繼母稱釋，因讀得書少，加上朋友都是「粗口爛舌」，才用該些字眼來表達情感。她在控方追問下亦承認，兩童曾表示想搬回與嫲嫲住，但她覺得威脅。

控方指繼母憎恨兩童

控方盤問時繼母時指，她們一家剛搬至涉案私人屋苑單位，繼母已不喜歡涉案男童X和女童Z，之後更是憎恨對方，而且憎恨的程度與日俱增。繼母否認。

自稱不會在小朋友面對講粗口

昨日的證供提及，繼母曾在訊息中以「臭X」形容Z。控方今在盤問時指，繼母在案發的5個月內，在訊息中用下流字眼形容小兄妹，繼母承認有使用該些字眼，但解釋她只有中三程度，讀得書少，同時身邊的朋友都「粗口爛舌」。她強調該些字眼只是「表達自己情感既語言」，但不會在小朋友面前講粗口。控方指，繼母從未有用下流字眼形容親生女兒Y。她解釋，因為Y表現好。

與友通短訊指小兄妹影衰晒

控方庭上讀出繼母和一名友人的WhatsApp對話，包括繼母謂：「同佢地(指小兄妹)出街，影衰哂」、「睇見佢後面，憎佢前面」。繼母庭上確認有向友人提及，但指她當時很大壓力。

已為Z準備升小學用品

對於繼母昨日供稱，自己從心愛鍚兄妹，控方直指非事實，繼母庭上否認，反指若不愛他們，不會為他們準備生日。繼母又指已準備兄妹農曆新年穿着的全新衣服，甚至Z升小學的用品，都已預備。

案件發生經過。(詳看下圖)

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承認兩童想搬回與嫲嫲同住

她在控方盤問下承認，X和Z曾表示希望返回舊居，和嫲嫲同住。但她覺得兩童「好似喺度威脅我」，又指X曾向她表示，做完功課後便會「返嫲嫲度」，而Z則表示會去公園玩，夜晚到快餐店留宿。

強調有為兩童治理傷勢

對於親父和繼母都解䆁，其中一個不帶兩童求診的原因，是擔心被他人發現兩童的傷勢後，夫婦會被控虐兒。控方直指繼母和親父自私，只關心自己是否被捕，而不關心兩童的傷勢。繼母承認自私，「做得唔啱」，但有盡力治理其傷勢。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件下周一續審。

案件編號：HCCC28/2020