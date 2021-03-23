5歲女疑遭親父繼母虐殺　父稱見女驚已改玩扮超人　指女兒有睡袋

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-23 19:45

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，親父今(23日)在證人台接受控方盤問，提到Z死前一天在家玩「飛高高」遊戲的情景，他指繼母當時有向他表示：「要將佢個頭撞到天花板。」他亦有回應：「收到。」惟他今稱，因見到Z表現驚慌，便即把女兒放下，改為玩捉著女兒四肢搖晃的「扮超人」遊戲。又稱女兒因沒有洗澡，故被罰要瞓睡袋，並強調Z是有瞓袋而非瞓在地板。

指Z的頭沒有撞到天花板

現年30歲男被告，是女童Z和男童X的親父。主控官展開盤問時，提到繼母的女兒Y，在錄影會面中提到女童Z死前一天在家裡發生的事情。當日是2018年1月5日，Y指男被告有跟Z玩「飛高高」，並拋高Z合共11至12次，其中7至8次撞到天花板並發出聲響。男被告承認曾與女兒Z玩這遊戲，但稱次數沒有Y所指的那麼多，他又指Z的頭並沒有撞到天花板。

繼母提示要個頭撞到天花板

主控即指男被告昨天自辯時，是說「不知道」女兒的頭是否有撞倒。親父即解釋，他跟Z玩「飛高高」致發出聲響，但反問這是否代表他應該知道Z個頭撞到天花板？控方又再引述Y和X的錄影會面，指Z玩「飛高高」時表示「好驚」、「唔好」，而兒子X則指親父未有理會Z的反應，繼續玩該些遊戲。

男被告解釋，兩童的繼母(即本案的次被告)當時曾向他表示：「要將佢個頭撞到天花板。」他回應：「收到。」但他見到Z驚慌，便把對方放下，改為玩「扮超人」。控方質疑親父大話連篇，他否認。

事發經過。(詳看下圖)

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指Z未有洗澡故被罰瞓睡袋

控方又指，當時是一月，天氣寒冷，為何要Z要在客廳瞓睡袋。男被告指，當時並不算寒冷，亦有給她足夠的衣服，只因Z未有洗澡，才要罰她在睡袋睡覺。

男被告又指，翌日中午，繼母告知他Z有「少少唔舒服，他最終致電999。他致電時，繼母有為Z進行心肺復蘇和人工呼吸。控方質疑為何當日Z仍躺在地板，男被告強調Z是睡在睡袋，又稱Z有表示過「好凍」，他亦有把兩個發熱裝置，放入睡袋。

慨嘆Y只記得小兄妹被打畫面

控方繼而引述Y曾形容，X和Z這對小兄妹的生活是：「俾爸爸打，俾媽媽打。」男被告謂：「可能呢啲野係佢眼中，係比較深刻。」他承認有打子女，因此不會怪責Y，但慨嘆說：「只記得我打佢地既畫面，而唔係我地帶佢地去玩既畫面。」

指Y說話有些誇大

他亦指，沒有用剪刀「篤」子女，亦非如Y在錄影會面中指，隔日便打X和Z。他解釋，要視乎兩童是否頑皮，並說：「如果乖，可以一段時間唔打佢地，但有幾日都好曳，可以幾日都打佢地。」他又指Y說話「有啲誇大」，但亦道出大部份事實。

控方又呈上多張Z傷勢的照片，男被告指Z身上部份傷勢，是Z抓傷已結痂的傷口，如左肩的潰瘍，原本是幾個細小的傷口，Z抓傷結痂，傷口便愈來愈大，而數個傷口便連在一起。

三名被告：男被告（30歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；次被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020