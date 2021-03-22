5歲女疑遭親父繼母虐殺　父稱發支持繼母體罰訊息　為讓對方冷靜

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-22 20:33

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，今（22日）在高等法院續審，女童Z的親生父親出庭自辯。他稱有時覺一對子女與繼母鬥氣，亦認為女兒Z硬頸難教，承認和繼母均有施以體罰，但指繼母有分寸，不會過火。他承認曾在訊息中支持或和應繼母對兩童的處罰，父稱，因繼母情緒波動較大，認為講這話可令她冷靜。案發前一日，他認有跟Z玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，但強調只是跟女兒玩，未肯定女兒的頭是否撞到天花板。而女兒逝世當日早上，突然很疲倦，之後意識模糊。而他庭上談及此事時，不禁灑淚。

嫲嫲不滿男女被告的教育方法

30歲男被告(下稱：父親)透露，他和兒子X及女兒Z的親生母親離婚後，結識女被告(下稱：繼母），兩人後來結婚，繼母之後帶同與前夫所生的女兒Y搬到其所住的公屋單位，後來繼母發現Z學習上有問題，想教好Z，惟嫲嫲不同意他和繼母的教導方法，最後二人帶同子女搬走到繼母的母親(本案第三被告，下稱：外婆)同住。父親指，當時繼母是全職家庭主婦，外婆的收入需用作供樓，他負責家庭的基本開支。

承認有施體罰亦偶爾不提供食物

父親承認和繼母向X和Z施以體罰，包括用籐條和拖鞋，亦偶爾不提供食物。他補充，會與繼母透過訊息溝通，他放工回家後，會問子女發生何事。若子女只是初犯或干犯小事，大多會被罰企和罰抄。如果子女是再犯，則會被籐條打。

認為兩童對繼母有少少鬥氣

父親亦指，若小朋友跟繼母僵持，便會帶小朋友到樓下傾談。他解釋，因繼母不是X和Z的親生母親，不能排除兩童抱抗拒心態，因此他會在繼母不在場下查問兩童。兩童都表示並非不喜歡繼母，他認為二人「有少少鬥氣」。兩童之後會跟他的指示，向繼母道歉，繼母便會原諒他們。

支持繼母體罰的話只為令對方冷靜

若繼母的體罰是打手板、或使用籐條，父親指可以接受。但有時他認為繼母處罰太過火，便會著對方冷靜，等他回家處理。惟他同時指，繼母體罰一向「有分寸」，「唔會過火」。

對於兩人的訊息對話中，父親經常支持或和應繼母對兩童的處罰，父親庭上解釋，繼母情緒波幅較大，父親講出支持她的說話，可令她冷靜。

控方指稱案發經過。(詳看下圖)

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Z搔結疤令傷口連合

對於照片顯示Z身上的傷勢，父親指當時有見到部份傷勢，包括Z右膝後方有一個很大的傷口。他指，該處原是幾個細小的傷口，而Z因搔該些傷口，而「連埋一齊」。他相信是他用籐條打Z，Z因發癢而搔結疤的傷口。

為清理Z傷口曾剪走皮層

而他和繼母其後發現，該傷口位置有一層「灰灰地、黑黑地」的皮層，因該皮層影響他們清洗傷口，兩人遂剪走該皮層，以方便塗藥膏。他指，繼母曾讀護理課程，她亦負責清洗傷口，塗消毒藥水和藥膏。此外，繼母亦有讓Z食藥。

認怕被醫生發現Z傷勢

他解釋不帶Z看醫生，其中一個原因是因為擔心醫生見到傷口，他便會被控告虐兒，另一原因為繼母處理傷口後，情況有轉好，父親認為他們可處理，不用看醫生。

為Z轉家教以打好基礎

此外，繼母發現Z的跟不上學習進展，未有寫出一連串英文字母和數字。父親向老師反映，但老師未有實際方法解決。因應Z將升小學，打算申請Z退學，讓Z在家學習，打好基礎，遂替Z申請退學。

每天早上叫人屬基本

他又指，體罰Z只是為了讓她聽話。他強調並非要Z如其他小朋友般「科科攞A」，或參與很多課外活動，但希望Z做好本分，指刷牙洗臉、每天早上叫人屬基本。他並無意對Z構成嚴重身體傷害。

父親又指，繼母曾稱讚Z乖，他會感到開心。他庭上解釋，Z比較「硬頸」，教導她的方法和心力要較多，亦較難有效。

叫Z步行消腳水腫

父親又指，於2018年1月5日，他跟Z玩「飛高高」和「扮超人」的遊戲，目的只是跟對方玩，同時不知道Z的頭是否碰到天花板。玩遊戲後，父親著Z慢慢步行。他庭上解釋，Z的腳水腫，而親父聽聞步行可以消水腫。

憶Z最後早晨灑淚法庭

於翌日，親父和繼母叫醒X和Z。惟繼母之後發現Z不適，遂替她洗澡。Z之後進食牛奶和麥皮後，就表示疲倦，想入睡。Z小睡片刻，親父便喚醒她。Z起初還可回答父親的問題，惟之後意識模糊，他便電召救護車。父親在庭上談及此事時，開始灑淚，需用紙巾拭淚。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的父親；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020