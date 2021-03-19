智慧交通基金｜10億元基金出爐月底接受申請　資助研車聯網等科技

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-19 15:37

港府近年力推發展智慧城市，2019年度《施政報告》建議成立「智慧交通基金」，資助企業研究車輛創新科技及推廣無人駕駛技術，港府翌年宣布，已預留約10億元，以推動本港智慧出行。運輸署今日公布，項目於本月31日起開放申請。 運輸署助理署長（技術服務）羅慶新表示，期望為期5年的資助計劃，可推動汽車防撞技術、便利出行的大數據研究，以及車聯網應用，3大範疇的相關研究，為減輕路面意外，以及研究成果商品化都有裨益。 研究成果的知識產權會由相關機構擁有，惟需無條件提供予港府使用，不得向港府收取知識產權費，港府會另就服務及相關商品付費。

直播運輸署交代智慧交通基金 直播運輸署交代智慧交通基金 全文︰https://bit.ly/3r15YRF 睇高畫質、流暢直播，下載香港01 APP： ➤https://hk01.app.link/AFu7F8I2MO #智慧交通基金 #01直播 #01新聞 #香港01 ---------------------------------------------------- 讚好 @01新聞！精選本土中外大事趣聞，提供最平易近人的深度資訊！ 報料請致電／WhatsApp 「01線報」：(852) 6511 0101 Posted by 01新聞 on Thursday, March 18, 2021

運輸署公布，10億元智慧交通基金本月31日起接受申請。（歐嘉樂攝）

運輸署表示，已展開基金籌備工作，早前已就基金的範疇和運作模式諮詢相關界別代表，預期將於2021年第一季開始接受申請。

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新表示，10億元新基金為期5年，本月31日起接受新申請。他指，政府於2020年的財政預算案中，已預留10億元成立智慧交通基金，資助與車輛有關的創新科研和應用。每個項目最高資助額可達港幣2000萬元，項目範圍包括便利駕駛者出行的車輛有關的大數據分析、車輛防撞技術以及車聯網方面等。

一般項目料最快3個月可批出項目

羅指，當局希望有大數據方面研究，如了解行車速度與天氣、意外成因的關係，可以幫助市民計劃行程；至於車聯網方面，可研究每架車可互相溝助，了解路面狀況，進一步降低發生意外機會。他期望５年運作可足夠，但如反應踴躍，很多項目值得推行，屆時會再審視狀況，有需要亦可延期。他說，應科院、大學、物流中心的研究中心，都曾向運輸署查詢計劃詳情，已盡量簡化申請，齊文件料最快3個月可批出項目。當局未有定出最終推出項目數目的指標。

香港生產力促進局中小企營商服務部總經理李寶雄說，基金資助的項目期限一般不應超過24個月。研究和應用項目最高可獲2,000萬元資助，希望項目有商品化機會；至於純研究項目，則可獲最高800萬資助。所有項目最少須有50%研究活動在香港進行。

▼科大研發的低速無人駕駛車「夸父」▼

+ 4 + 4 + 4

研究成果知識產權由研究者擁有 須容許港府無條件使用

李寶雄指，申請機構會分公營界別及企業界別，企業界方面，料資助上限為該項目的50%，公營界別的資助上限為項目的90%。現正申請其他資助的項目，都不合智慧交通基金申請資格。至於研究成果的知識產權會由研究者所有，但會要求研究者無條件容許港府使用該項目，不能向港府收取知識產權費，但港府會就服務及商品應用付費。

李寶雄續指，純研究項目會視研究結果是否具有潛力，評分重點是要有條件再發展，可再進一步繼續研究。項目監察方面，當局會按與研究者的協議內容跟進，會審視項目的開支明細，實地審查，以了解是否到達預期的階段成果。申請機構亦需提交中期、最終報告，最後亦需提交經審計賬目報告。

羅慶新表示，基金不會接受純應用方面的申請，如計劃涉在外地買技術在港應用，將不符合申請基金資格。