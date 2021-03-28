劏房疫市加租、迫遷利潤達9倍　住戶：唔係一個有良心嘅人講得出

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-28 15:49

新冠疫情下，各行各業均受到嚴重打擊，惟香港樓市並未如預期般大跌，樓價持續「離地」，影響已蔓延到租務市場。香港社區組織協會對經營劏房的業主所得利潤作出調查，發現業主或中介在分間單位出租後，租金收益可高於其估計租值9倍，調查更指出有單位於疫下差响物業估價減少後「疫市加租」。 有租住劏房的市民表示，劏房居住環境境惡劣，但6年內加租幅度卻已超過五成。而業主更於疫下加租1000元，對基層租戶造成龐大的經濟壓力。

有租住劏房的市民表示，劏房居住環境境惡劣，而業主更於疫下加租，對基層租戶造成龐大的經濟壓力。 （黃舒慧攝）

籠屋呎價比私樓貴 環境愈差呎租愈高

香港社區組織協會本月隨機抽樣深水埗及油尖旺區內不同不適切居所，以了解經營劏房業主所得利潤。調查發現業主或中介在分間單位出租後，租金收益可高於其估計租值9.05倍，最低亦有1.37倍。

同時，調查亦曾就不適切居所及私樓呎租作出比較，結果顯示2020年私人住宅各類單位每平方呎月租維持在33.2至37.5元，而劏房每平均呎月租已達37.5元，籠屋更高達105.6元，調查反映居住環愈惡劣，其呎租反而愈高，租金水平與住屋質素成反比。

劏房漏水、天花剝落 業主：叫你搬又唔搬

租住劏房6年的黃女士表示，自己一家四口於疫下月收入僅有約9000元，但業主去年8月突然加租1000元至每月5800元，否則便要黃女士一家遷走。黃女士亦曾想過搬走，惟她指：「出面都係呢個價，搬屋使費好大，宜家嘅屋主本身有舊家俬，唯有續約。」

黃女士又形容，劏房租金6年來雖由每月3800元增至現時的5800元，升幅雖然超過五成，但其居住環境毫無改善，甚至愈加惡劣。黃女士指，房屋本身已有漏水、天花剝落等問題，下雨天更有水浸危機，每逢下雨一家人都要徹夜「索水」。惟黃女士稱，業主對惡劣的居住環境無動於衷，只會稱：「叫你搬又唔搬。黃女士曾因爆水管向業主報銷維修費，更被業主大加斥罵，反映基層住戶毫無保障，為求穩定居所只能「肉隨砧板上」。

Wilson稱：「無錢咪走囉，訓街都得架！呢啲唔係一個有良心嘅人講得出！」 （黃舒慧攝）

劏房租戶疫下失業 業主加租迫遷

另一位劏房住戶Wilson表示，疫情下飲食業重創，本任職飲食業的他也隨之失業，家中又有傷殘母親需要供養，而此時業主竟稱：「你都失業住唔起，你可以搬架啦！」Wilson無力支付貴租，只能搬到板間房，再搬到現住的床位，與20伙人合住。而母親只能送回內地，讓親戚幫忙照看。

Wilson稱：「無錢咪走囉，瞓街都得架！呢啲唔係一個有良心嘅人講得出！希望政府做返啲有良心嘅事，有返租金管制，等佢哋（業主）唔好咁放肆。」

協會促政府管制劏房租金

香港社區組織協會副主任施麗珊促請政府檢視規管劏房起始租金及加強租務管制的保障力度。協會建議政府差响物業估價署測定分間單位市值租金，並重設租金管制法例，規管分間單位水平及升幅。同時政府應發放「租金津貼」予輪候公屋超過3年但仍租住私人單位的單身人士，並加快增建公屋及過渡性房屋。