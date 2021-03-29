5歲女疑遭親父繼母虐殺　辯方指繼母嚴重抑鬱　兩童是其壓力源頭

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-29 15:41

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待，案件今（29日）在高等法院續審，辯方傳召其精神科醫生作供。醫生指，繼母案發時患有嚴重抑鬱症，減弱她的自制能力，同時令她錯誤演繹涉案小兄妹的情況，如Z當時身體情況日差，繼母卻認為對方只是頑皮、挑釁和鬥氣。

精神科醫生蔡永傑稱，他去年曾與本案次被告（涉案小兄妹的繼母）會面，並為她撰寫兩份精神科報告。

透露繼母12歲遭強姦

蔡指，繼母於12歲被強姦，當時她不懂處理和求助，把不快藏於心底。她持續情緒低落，經常缺課和發惡夢。此外，她萌生自殺的念頭，學校亦發現她曾𠝹手。蔡認為，繼母當時是第一次抑壓症發作，為期約1年。

至繼母發現前夫有婚外情至離婚期間，經歷第二次抑鬱症發作，該段時期約1至1.5年。

辯方精神科醫生蔡永傑稱，案發時繼母錯誤演繹涉案小兄妹的情況，如Z當時身體情況日差，繼母卻認為對方只是頑皮、挑釁和鬥氣。(朱棨新攝)

與友開玩笑只屬調劑

蔡指，繼母於案發時為復發性抑鬱症，屬重度病發，與她當時感絕望和無助、疲倦、常哭和有自殺念頭等病徵符合。從訊息可見，她的病徵是持續性。雖然她與朋友或其他人對話中有開玩笑，但蔡認為只屬調劑。

小兄妹X及Z是繼母壓力源頭

蔡續指，從繼母和他人的訊息可見，繼母當時每天都面對巨大壓力，其精神健康嚴重失衡。資料顯示，繼母壓力源頭是X和Z，因此她見到兩童時，她不能控制自己情緒的情況，尤其明顯。

嚴重抑鬱不能控制自己

繼母當時的嚴重抑壓症，加上腄眠欠佳，在遇到照顧小朋友的困難時，令她變得易怒和不能控制自己。在2017年11、12月，她的抑鬱病更為嚴重，同時涉案小兄妹亦不服從她，對抗她的情況增多，令她就兩童的情況，得出不成熟的結論，如當時Z的身體狀況轉差， 繼母卻視為頑皮和鬥氣。蔡不同意控方的精神科醫生廖清蓉所指，繼母案發時未有精神病。

三名被告：男被告（30歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020

案發經過。(詳看下圖)