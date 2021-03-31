旅遊氣泡｜東瀛遊縱橫遊掌舵人率先打疫苗：將來有針卡才可坐飛機

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-31 07:30

新冠肺炎疫情持續超過一年，各國封關或是疫情嚴重，市民外遊無期，無緣享用今年復活節及清明節超級五日長假。東瀛遊執行董事禤國及縱橫遊常務董事袁振寧已率先接種新冠疫苗，盼以身作則推動下屬響應。他們異口同聲指出，疫苗護照事在必行，不論是否旅遊氣泡，將來想坐飛機，接種疫苗是必要條件；又相信旅遊業最黑暗時間已過，市民出遊有望。

東瀛遊執行董事禤國全相信，接種疫苗成外遊必須條件。（張浩維攝）

疫情持續一年，外遊遙遙無期，今年2月底，第一批新冠肺炎疫苗到港並展開接種，旅遊業界普遍視為行業復蘇希望。東瀛遊執行董事禤國全相信，業界以及本港經濟最黑暗時間過去，料注射疫苗後才可到外地旅遊必成趨勢，「聽到唔同訊息，而家好多地方，如日、韓都係要疫苗護照，我哋唔打無說服力！有打先可以外出，相信係之後會發生的事。」

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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一個打針理由：與九旬母同住

褟國全早於3月初已接種科興疫苗，他呼籲市民及同事去打針，「我打科興，因最早有！我哋係亞洲人，科興係中國研發，應該比較適合亞洲人使用，數據上副作用比其他疫苗應相對低。我媽媽同我住，佢90幾歲，年紀大只好靠社會保護，我就可以打。」

東瀛遊執行董事禤國全表示，過去13個月旅遊業差不多接近停頓。（張浩維攝）

現時未有廣泛地區表明接受科興疫苗，他不太擔心影響出外，「大家對疫苗安心，對旅遊護照唔好政治化，全球經濟不是一個國家令到可復元。如果係好大旅遊輸出國，你又安全，政商都要傾好佢。」他指全球有數千萬人已接種科興，效果安全，「全球七、八千萬人打咗，我同身邊朋友都無唔舒服，我哋要信專家所講。」他料科興及後會提出數據證明其防疫能力。

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作為公司管理層，褟希望以身作則打針，作為公司同事榜樣，「我哋內部發信鼓勵同事打針，始終將來都要有針卡先上到飛機。行業冰封13個月，我哋都想快的因為有疫苗而可以回復。」

然而至昨日（30日）全港只有約45萬名市民已接種一至兩劑疫苗，距離他想像的七成港人已接種，有很大距離。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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另一旅行社縱橫遊的常務董事袁振寧則接種復必泰疫苗，「作為管理層先頭部隊，打先係必需！而家都幾肯定旅遊氣泡會加上呢一個條文，國泰都要你打咗先上到飛機，唔打針根本不能飛。」他相信與新加坡的旅遊氣泡，疫苗注射後「可能係加甜而非加辣」。

縱橫遊常務董事袁振寧已接種復必泰疫苗，相信將來須有針卡才可坐飛機。（鄭子峰攝）

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縱橫遊準備4月起復工

袁振寧又說，疫苗推出後，縱橫遊已準備同事於4月起復工，從本地遊開始構思不同旅遊產品，「盡量搵嘢做」，他指商經局已着手洽談有關本地遊及多地旅遊氣泡，預料大灣區旅遊及新加坡旅遊氣泡能夠最快回復，「行業會因為而家有疫苗已經『U turn』，最黑已經過咗」，他估計今年9月可以「重飛」，起碼可以上飛機，「日韓相信第三季可以飛，歐美就下年先得啦，要完全好返就2023年啦！」