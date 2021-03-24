復星復必泰停接種｜已打第一針、預約市民5個須知　更改預約限期

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-24 15:42

【復星/BioNTech復必泰疫苗】新冠肺炎疫苗注射2月底開始，其中BioNTech復必泰疫苗3月10日正式為市民接。惟政府今日（24日）上午10時宣布，今早收到復星實業（香港）有限公司書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查。港府指，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停復必泰接種。以下會講解五個須知，了解叫停打針原因，以及已預約、已接種第一針的市民如何應對。

港府今日（24日）早上10時公布暫停復必泰疫苗注射，有市民到達接種中心才得悉有關事宜。（盧翊銘攝）

1.已到港的復必泰BioNTech疫苗，批次號碼分別為何？

首批的復星醫藥與BioNTech合作研發的復必泰疫苗，於2月27日到港，數量為585,000劑，而第二批的逾75.8萬劑復必泰疫苗，則於3月7日運抵香港，現時本港合共有約1,343,000劑復必泰疫苗。

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兩批疫苗的批號為210102及210104，涉包裝瑕疵問題的疫苗為210102批號，有效日期為本年6月到期的復必泰疫苗。已接種第一劑復必泰的市民只要查看電子針卡，便知道是否接種了涉事的210102批號的復必泰疫苗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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2.何時發現已到港的復必泰疫苗涉包裝瑕疵問題？

今日早上8時41分，澳門衞生局公布接獲復星通知，由於當地引進的 mRNA 疫苗全部屬於該批次，故即日起暫停接種，直至另行通知，惟香港政府於一個多鐘頭後的早上10時，才向外公布收到藥廠相關通知，收停疫苗注射，惟當時已有市民於較早時間接受注射。相關新聞：復必泰疫苗暫停｜市民摸門釘感失望 稱日後再預約：有信心

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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3.已接受相同批號疫苗注射的人數為何？

復星醫藥與BioNTech合作研發的復必泰疫苗於3月10日正式向外供市民接種，根據昨晚(3月23日)政府新聞處公布的疫苗注射數字顯示，截至昨日下午八時，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗，其中約252 800名接種科興疫苗，約150 200名接種復必泰疫苗。單單昨日約有14,400名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

另外，截至昨日下午八時的過去24小時，約5,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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4.已接種復必泰疫苗的市民，健康會否有所影響？

現時本港為市民所注射的復必泰疫苗，全部為批號為210102。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日於電台節目表示，按現有已有的資料，事件涉及包裝瑕疵，當中不涉及藥物品質或安全問題，加上本港安排接種復必泰疫苗的接種中心，事前經政府審批，期間通過多項檢查，相信事件不會對已接種復必泰疫苗的人士構成任何影響。

呼吸系統科專科醫生梁子超則說，據現階段藥廠的解釋，今次暫停接種，相信是政府採取預防措施，若調查時間不太長，對整個接種計劃應該影響不大。他說，一般新的藥物對品質控制都會更謹慎，估計今次係安全起見先至暫停接種，因此市民毋須過於擔心。

現時本港為市民所注射的復必泰疫苗，全部為批號為210102。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

5.已預約注射復必泰疫苗的市民，可如何更改預約時間？已注射第一針的市民最遲於何時再度接種疫苗？

已預約注射復必泰疫苗的市民，可於網上更改注射日期，以今日作登記為例，最遲可更改其預約日期至4月14日（星期三），第二針日期為5月3日。

另外，已接種第一劑復必泰疫苗的市民，根據何栢良醫生的建議，最遲可延至接受第一針注射後相隔42日，接受第二針注射仍可發揮疫苗效用。

↓更改預約疫苗接種的訊息↓

更改預約日期後，接種疫苗人士將收到有關的重新預約電話訊息通知，今日更改注射日期的網頁運作順暢。

網上預約疫苗系統顯示，截至以今日為止，復必泰疫苗最遲可改於下月14日注射第一針。（疫苗網上系統截圖）

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼