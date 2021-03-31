劏房租管｜團體憂幫倒忙　佘慶雲：不適合投資已決定賣劏房

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-31 21:28

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。小組今日（31日）已正式遞交報告，建議首兩年後續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制，又表明「起始租金」不可行。 有關注團體對報告很失望，批評當中並無設立「起始租金」，擔心業主會在立法前先加租，直言「不收貨」。有團體亦指，參考過去經驗，部份劏房戶兩年後往往會被加租300至500元，但根據現時機制，若月租6,000元的劏房「加到盡」，將會被加租900元，「感覺（租管）就好似幫倒忙。」 不過，小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲則批評「2+2」續租權「最辣」，若租客有問題，續租權就如把兩個不合的人放在一起4年，「一定有血案發生！」佘慶雲指，現時香港市場已不適合投資，他已決定賣樓放售自己經營的劏房單位。

劏房租務管制研究工作小組已提交報告予政府，當中提到表明「起始租金」並不可行。（資料圖片）

憂加租幅度較現時高：會唔會係無心做 所以先打發我哋？

全港關注劏房平台成員陳穎彤表示，對今次的報告很失望，批評若無起始租金，擔心業主會在立法前先加租。她又指，有劏房戶已向她透露，由於即將實施租金津貼和租務管制，業主已率先預告會加租，「會唔會係無心做，所以先打發我哋？」

陳穎彤又指，15%的加租上限並不合理。她引述報告內容，指當中的研究曾提及劏房戶的加租幅度中位數僅7%，故質疑：「到底15%係點定出黎？」她又指，若參考差估署私人住宅租金指數後可加盡15%，以6,000元租金計算，已能加租900元。相反，若參考過去經驗，部份劏房戶兩年後往往被加租300至500元，「感覺（租管）就好似幫倒忙。」她續指，不少劏房環境惡劣，但報告無提及住屋標準，無視了劏房的質素問題。

「劏房」租務管制研究工作小組於3月31日向政府交報告。（羅君豪攝）

本港樓市難跌 預視劏房以加租為主

葵涌劏房居民大聯盟成員廖倩怡表示，對報告並「不收貨」，批評小組並無設起始租金或凍結租金。她又指，香港樓價高企，即使在疫情下亦未見樓價有大幅下跌，擔心未來私人住宅租金指數都以增幅為主，預視劏房的加租幅度亦不少。

廖又指，雖然報告提及標準租約，但暫時未有罰則，亦無成立獨立部門監管，而且現時不少劏房戶雖然被濫收水電費，但卻投訴無門，故對租管的阻嚇力存疑。

冀加租上限定為10%

公屋聯會亦指，期望政府可參考現時房委會的公屋租金調整機制中，設10%的加租封頂上限機制。對於小組不建議訂立「起始租金」，聯會亦表示感到失望，希望政府日後在檢討租管措施時，應考慮制定「起始租金」，以填補政策漏洞。

佘慶雲指，對業主而言，「2+2」續租權難以接受。（資料圖片/盧翊銘攝）

佘慶雲：辣到痴咗線

小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲形容，這份報告就如「辣椒」，當中以「2+2」續租權「最辣」，等同「一簽就四年」，他更強調：「一定有血案發生！」他解釋，若租客有問題，續租權就如把兩個不合的人放在一起4年，雖然租客有權提早終止租約，但若租客不離場，便很容易有口角，甚至動武，「香港有單血案…有租客欠租，業主追租，雙方有口角，最後租客用菜刀斬業主，斬甩咗佢手指公。」他建議，應改作「1+2+2」，將首年定為觀察期，當雙方認為合適後，才開始「2+2」的續租權。

對於加租幅度被限制，佘慶雲則表示不介意，不少業主亦與他一樣。他坦言，有劏房業主10年未曾加租，而他自己經營的劏房除了包水電費外，亦已3年無加租，又指瘋狂加租、逼遷的大多是二房東。

已放售劏房單位

當初佘慶雲曾明言，若訂立「優先續租權」，會第一個身體力行「拆晒劏房」。佘慶雲今日指，他已決定賣樓，正放售他的劏房單位。他形容，現時太多限制，香港市場已不適合投資，強調自己並非「鬥氣」，他更向記者高歌：「想要留亦難留。」