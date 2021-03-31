劏房租管｜住戶嘆租金佔收入八成　批加租上限過高：唔知住戶痛苦

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-31 20:30

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。小組於今日（31日）向政府提交最終報告。小組建議，應制定有強制性條款的「標準租約」，當中租金加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數兩年變化的百分比，並設15%封頂機制，但不建議設定起始租金。 有劏房戶指，現時租金已佔收入八成，批評小組建議的15%加租上限過高，認為措施偏袒業主，「好似唔知道劏房戶痛苦。」他擔心，於正式推行租管前，業主會先行加租。

現居於牛頭角劏房單位周女士，與5歲兒子居於不足100平方呎的單位，月租約4800元。她於一年多前遷入現居單位，兩年租約將於今年9月屆滿，坦言擔心業主會加租，「佢係業主，話事權喺佢度。」她指，受疫情影響，現只能覓得兼職工作，租金已佔去收入約八成；她過去曾居於寮屋，當時因需拆卸而要搬走，坦言多次搬遷甚吃力。

劏房戶批小組建議「唔夠辣」

對於劏房小組建議租金升幅上限為15%，周女士認為上限過高，又擔心不設起始租金會令業主先加租，坦言「（租管）無好過有」。她表示，最多可接受加幅上限為5%，否則將需要遷到還境更差的劏房單位，如工廈等。她認為，小組建議「唔夠辣」，仍然令租客較被動，有偏袒業主之嫌，「都係要睇業主有無良心…好似唔知道劏房戶痛苦。」她指，與其推出租管，應向基層市民提供更多經濟上支援。

住戶：自己只可承擔200元加幅

另一劏房戶鄭女士一家三口現居於約180平方呎劏房單位，月租約7000元。租約於5月到期，業主雖然口頭承諾不會加租，她仍然擔心可能會加租，「始終話事權喺業主度。」她指，倘業主一旦加租，她只可承擔若200元的加幅，即約3%幅度。

她認為小組建議太硬性，未能顧及租客需要，同時對業主不公平。她以租金升幅限制為例，若疫情下仍容許業主加租不恰當，「（疫情）連工都無得返。」她認為應「睇餸食飯」，按物價水平等指數調整。

梁永祥公布工作小組報告，指應規管劏房設標準租約，加租不可高於15%，須參考差估署私人住宅樓宇租金指數的變化比率。(羅君豪攝)

根據小組建議，應制定有強制性條款的「標準租約」，並強制規定劏房業主與租客簽訂有關租約。租約中會列明，租賃租期固定為兩年，租期內租金不得上調，但可將租金下調。租客亦有權續租一次，從而獲得「2+2」的四年租住權。在完成首兩年租期後，小組建議續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制。當其百分率變化是負數，租金亦要作出相同下調。

至於坊間團體一直提倡的起始租金，工作小組主席梁永祥指若向租戶「傾斜太多」將會影響供應，並指會先觀察租管推行情況，但表示不希望需要「加辣」。