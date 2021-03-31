劏房租管｜調查揭有10萬個劏房逾22.6萬人居住　月租中位數近5000

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-31 15:31

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，小組今日（31日）向政府提交報告。根據報告內容，小組委託研究機構進行調查，於樓齡達15年以上的所有私人樓宇有約100,943間劏房，共有超過22.6萬人居於劏房。不過，有關數字未包括居於工商大廈的劏房戶。 調查顯示，月租中位數為4,800元，最多劏房單位月租介乎4000元至4999元，佔22.5%；而超過8000元以上亦有5.7%。報告指，有超過三分一的住戶不曾被調整租金，於曾被調整租金的三分二住戶中，75.6%的住戶租金被上調，幅度中位數為7%。

推算工廈有近7000間劏房

劏房租務管制研究工作小組委託研究機構進行調查，於樓齡達15年以上的所有私人樓宇有29,897個單位中有100,943間劏房，平均每個單位有3.38間劏房。至於其他類別的不適切住房，當中以天台屋的數目最多，有超過4000間，而板間房及太空倉亦分別有3415及1165間。若連同其他不適切住屋類別，全港共有11萬間劏房。報告指出，大部分劏房於樓齡50年或以上的樓宇，而大部分於沒有業主組織或物業管理公司的樓宇；有約35%單位被分為4至6間劏房。

調查指，由於工商大廈的人士不願參與調查，根據303個訪問推算工商大廈中有6927間用作住宅劏房。

「劏房」租務管制研究工作小組主席梁永祥出席記者會。（羅君豪攝）

劏房戶年齡最多介乎25至44歲 收入中位數1.5萬

報告指，全港共有22.6萬人居於劏房，住戶數目共約11萬戶，當中最多人居於九龍區，佔約六成。而居於劏房人口的年齡層最多為介乎25至44歲，佔33.2%，其次則為45至64歲，佔31.8%。而劏房戶的每月收入中位數為1.5萬元，較全港家庭月入中位數的3.3萬元低。當中最多住戶月入為2萬元或以上，佔37.6%，不過有11.1%的住戶月入只有6000元以下。超過一半住戶居於劏房超過3年。

根據2016年統計處調查，劏房單位數目為92,656個，並有約9.1萬戶，共有20.9萬人居於劏房。

統計處曾公布全港劏房最新統計數字，全港近21萬人，居於9萬多個劏房單位內。（資料圖片/李澤彤攝）

兩成劏房不足75平方呎

報告內指出，大約一半劏房單位面積只有11.5平方米、即約123平方呎，當中更有21.3%的單位只有7平方米或以下，即不足75平方呎。而人均居住面積中位數只有6.6平方米，即約71平方呎。

加租幅度中位數為7%

而租金方面，調查發現月租中位數為4,800元，最多劏房單位月租介乎4000元至4999元，佔22.5%；而超過8000元以上亦有5.7%。報告指，有超過三分一的住戶不曾被調整租金，於曾被調整租金的三分二住戶中，75.6%的住戶租金被上調，幅度中位數為7%。

大部分住戶的租金不包括水電費，而水電費的中位數為每度水13元及每度電1.5元。調查指，大部分劏房單位設有獨立水電錶，而超過85%的住戶有簽訂書面租約，但內容未必完整，有約6成未有訂明聯絡業主的方法，超過6成沒有訂明終止租約的通知期，並有約8成沒有訂明租金加幅。