劏房租管｜加租指標經常高於通脹率　不設起始租金或致業主先加租

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-31 20:20

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，小組今日（31日）向政府提交報告，小組建議設有強制性條款的標準租約，而租金加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並設15%封頂機制。小組主席梁永祥指，若針對加租幅度限制太多，會令「劏房單位大減」。 坊間有團體曾建議，以通脹率計算租金升幅上限。參考統計署的近年消費物價指數，其兩年間累積升幅較小組建議的租金指數低，反映未來劏房建議租金升幅，或長期超越通脹率，對基層造成一定負擔。 此外，小組亦不建議設「起始租金」，勢必令業主在簽訂租約時，先將租金定於較高水平，最終仍要由基層「埋單」。

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，報告已在今天提交予政府。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據劏房租務管制研究工作小組建議，應制定有強制性條款的「標準租約」，並強制規定劏房業主與租客簽訂有關租約。租約中會列明，租賃租期固定為兩年，租期內租金不得上調，但可將租金下調。租客亦有權續租一次，從而獲得「2+2」的四年租住權。

在完成首兩年租期後，小組建議續租時可加租一次，加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數與兩年間的百分率變化，並設15%封頂機制。當其百分率變化是負數，租金亦要作出相同下調，而減租幅度則未有設限。

2011年差估署指標升33.5% 同期通脹率僅升7.6%

根據差估署數據，近年跌幅呈最大變化的為2011年的33.5%、2008年的26.3%，部份年分亦有下跌，如2009年的-1.4%。

不過，參考反映通脹率的綜合消費物價指數，普遍兩年內的升幅均較差估署的私人住宅租金指數變化低，以2011年的數字作比較，綜合消費物價指數與兩年前數字相比升幅為7.6% ，反觀當年的私樓租金指數升幅卻高達33.5%。

即使以較低的數據比較，如2010年差估署私樓租金指數兩年間升幅為3.5%，而參考同期通脹率，兩年間的升幅為約2.9%，同樣低於差估署的指數。

假如基層租戶本身人工增幅跑輸通脹，可想像其人工長期追不上租金加幅，反映15%封頂機制或如坊間的關注團體所言：「好心做壞事」

加租15%已令租戶每月多繳逾700元

根據工作小組的調查報告，按劏房戶月租中位數4,800元計算，假設當時按機制加租，於2011年最多可加租15%，即每月要多繳720元租金；而於2010年則可加租168元。加租幅度可見對月入只有萬多元的基層住戶，負擔不輕。

梁永祥祥指，起始租金需要考慮單位座位、裝修、樓層等因素，而現時亦無數據，擔心設立起始租金「空窗期」會更長。(羅君豪攝)

梁永祥：設起始租金憂「傾斜租戶」

工作小組主席梁永祥於記者會上指，15%加幅上限根據差估署指數而定，較公屋加租幅度上限高，因劏房屬私人業主提供，「私人業主無義務提供資助房屋福利。」他又指，若限制太多會侵犯私人權益，多次在記者會上重申擔心「好心做壞事」，使劏房單位大減，「搞到業主無晒興趣」。

至於坊間團體一直提倡的起始租金，梁永祥指若有起始租金擔心「空窗期」會更長，「幾個月做唔到。」他又指，當局會再觀察不設起始租金的情況，「係咪無起始租金就會亂晒籠」，屆時不排除政府會再加緊監管，強調今次建議是「先易後難」。

事實上，坊間早已表明，倘若政府不規範起始租金，業主勢必會在簽訂租約時開出較高的租金水平，以「彌補」日後被限制的加租幅度，但梁永祥卻指，若向租戶「傾斜太多」將會影響供應，並指會先觀察租管推行情況，但表示不希望需要「加辣」。