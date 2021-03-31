港台停派作品參加獎項遴選　人權新聞獎證收通知　惟未接受退賽

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 19:17

香港電台新任廣播處長李百全自3月1日上任後，先後有多個節目被抽起。今日（31日）港台管理層再有新舉動，消息指，港台電台部今日收到管理層通知，要求暫停將作品送交參加任何獎項遴選；就算已提交的參賽作品，亦要去信主辦單位要求退賽。據電台部前線消息，管理層至今仍未向前線人員交代及解釋相關安排。 由國際特赦組織香港分會、記協及攝記協合辦的「人權新聞獎」，專頁證實曾收廣播處長通知，要求退出全部已報名的獎項。惟由於遴選過程已展開，而且只能由報名者本人提出退賽要求，故未有撤回任何港台的報名。 香港電台回覆《香港01》查詢時表示，港台正檢討各方面運作，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制。在此期間，港台不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名。

港台早前已表示，為加強編輯管理，自3月起已開始引入全新的編輯管理機制，由處長以及高層管理人員組成編輯委員會，履行編輯責任，並至少抽起3個節目，分別是《香港故事︰疫行者》（原定於3月7日播放的一集）、《議事論事》（原定於3月11日播放的一集），以及《鏗鏘集》（原定於3月29日播放的一集）。

今日有消息指，港台電台部接到管理層通知，要求暫停將作品送交參賽；而已參賽的作品，亦要去信主辦單位要求退賽，原因是「管理層要檢視機制」。據了解，被要求退出的賽事中，包括本地的消費權益新聞獎、人權新聞獎，國際的美國國際電影及電視節等。不過有消息指，電台部尚未向全體員工，正式公布有關消息。

人權新聞獎︰收到廣播處長通知要求全面退賽

人權新聞獎在Facebook發文指，收到廣播處長的通知，要求退出全部已報名的獎項遴選，港台並解釋指，因正檢視包括提名新聞獎項的程序。惟人權新聞獎續指出，由於今屆獎項遴選過程已經展開，而且只能由報名者本人提出退賽要求，故現時未有撤回任何港台的報名。

港台回覆表示，因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出，港台在不同範疇，包括機構管治，均有可改善之處，故港台正檢討各方面的運作，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制。港台稱，在這過渡期間，不會參與任何獎項的遴選，亦會退出已參選的獎項提名。

翻查資料，港台節目過去不時獲獎，在2019至20年度中，電視部有25個節目獲獎，當中包括，《鏗鏘集：721元朗黑夜》獲得2020紐約電視節－（最佳調查報道）優異獎；《鏗鏘集：中國式製造》獲得2019美國國際電影及電視節－（公共事務節目）金獎及2020紐約電視節－（社會議題）優異獎。