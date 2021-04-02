九巴申辦9條郊遊線僅2線獲批　消息：流水響、西貢東壩新線瀕觸礁

撰文： 黃偉倫 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

今日起（2日）復活節長假期開始，不少市民或赴郊外玩樂。九巴早前表示，計劃開辦前往郊遊熱點的新臨時路線，方便市民行山消遣，並於昨日（1日）公布有兩條臨時郊遊路線已獲運輸署批准。由沙田前往西貢黃石碼頭的289R，以及大圍往來馬料水碼頭的82D路線，今個復活節長假已可服務市民。 《香港01》接獲消息，九巴大約於上月曾向運輸署，申請營辦9條連接熱門郊遊地點的新巴士路線及服務，但只得上述兩條路線獲批。據了解，運輸署已直接拒絕至少3條路線的申請，其餘4條路線雖正待審批，惟消息指情況並不樂觀。瀕臨觸礁的巴士路線，包括來往西貢萬宜水庫東壩至西貢市中心，以及來往有「港版輕井澤」之稱的粉嶺流水響至大埔的新路線。

早前有網民發現，九巴曾安排單層巴士在西貢萬宜路試車，不少郊遊人士期待，專營巴士公司會開辦前往東壩等郊遊熱點的新路線。消息指，九巴大約於今年2月，曾向運輸署申請開辦9條郊遊巴士路線服務。惟運輸署至今只批出2條路線申請，據了解，運輸署已拒絕其中3條郊遊線的申請，其餘4條郊遊線雖仍正審批，但情況並不樂觀。

消息透露，3條已正式被反對的郊遊線服務，均屬現有路線。本身九巴希望透過加開假日班次，接載市民到郊外旅遊，包括本身只於星期一至五提供服務、來往觀塘碼頭及大美督的74E；同樣只在周一至五服務，來往荃灣及大美督的73P。最後一條則為本身只於假日提供服務，來往大埔墟及烏蛟騰的275R，據了解九巴本身希望增設特別班次，疏導郊遊人士，但同樣遭反對。

3組新服務被拒 4條新郊遊路線待審批 消息︰不樂觀

至於4條仍待運輸署審批的郊遊線，據了解，審批情況亦不樂觀，估計瀕臨觸礁。消息指，該4條郊遊線均屬新路線，包括受網民熱烈討論，擬途經萬宜路及西灣路，來往西貢萬宜水庫東壩及西貢市中心的新路線。其餘3條申請開辦的新線，包括來往有「港版輕井澤」之稱的粉嶺流水響至大埔線；粉嶺鹿頸至大埔線；元朗白泥至屯門轉車站路線。

九巴擬開辦尚待審批的郊遊巴士線︰ ●西貢萬宜水庫東壩至西貢市中心 ●粉嶺流水響至大埔 ●粉嶺鹿頸至大埔 ●元朗白泥至屯門轉車站

▼1.9「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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消息︰疑死因包括路窄及與其他公共交通爭生意

據了解，上述未獲批的路線，九巴大都已實地試車，惟運輸署仍未完成審批，但預料情況不樂觀。消息人士稱，有關路線行經的部分路段路面較窄，而且可能影響其他公共交通生意，或遭其他持份者投訴「搶生意」，估計餘下4條路線申請已瀕臨觸礁。但消息強調，相關路線設計並非不可行，假如路面狹窄擔心巴士難以駛入，可將總站設在較前位置。

至於2條獲批提供新服務的路線，分別是來往沙田市中心至黃石碼頭的289R，以及來往白石角及大圍的82D，兩條路線都已獲准增加服務，不過前者的新增班次，據了解需由運輸署每兩周審批一次。

九巴︰會積極與政府部門商討溝通

對於開辦郊遊線的事宜，九巴表示會積極與政府部門商討溝通。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，因應社區需求，正與政府就郊遊路線緊密溝通。他承認目前有兩條路線的申請已獲批，並期望政府可加快審批其他路線，方便市民外出郊遊。九巴車務策劃部主管梁領彥則補充，正等待審批的路線包括前往西貢萬宜水庫、粉嶺鹿頸等熱門郊遊地點。梁指，運輸署對路面限制「都有啲睇法」，希望盡快解決限制及批准開辦服務。

運輸署證實，已批出九巴兩條臨時郊遊路線，包括3月中至6月中提供服務，由大圍往來白石角的82D；以及4月2日至6日期間，由沙田往黃石碼頭的289R。