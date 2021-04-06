疫苗護照｜有錢人先可旅行　個人遊沒落　學者分析疫後五大趨勢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-06 11:00

新冠肺炎疫情於全球肆虐逾一年，隨著疫苗研發成功，全球各地開展疫苗接種計劃，繼而誕生「疫苗護照」的概念。特首林鄭月娥周五（2日）於Facebook上公布，已設計「疫苗護照」方便市民出行。新措施似乎為旅遊業帶來一線曙光，港人或許在不久將來能再度踏足「鄉下」。 不過，現時各地沒有統一的通關條件，縱使將來解決疫苗認可等問題，機票及酒店房的價格，是否能保持疫情前的水平？遭受嚴重打擊的旅遊業，其發展將何去何從呢？香港專業教育學院（黃克競）酒店及旅遊系首席講師黃家榮，將於下文逐一分析未來的大趨勢，並為本港旅遊業提出3項建議。

黃家榮估計航空公司經收益管理後，將不再提供特價機票。（資料圖片／羅國輝攝）

趨勢一︰特價機票消失、商務旅客銳減

曾幾何時，旅遊是遙不可及的富豪活動。翻查資料，上世紀50年代初香港飛往倫敦的機票，為當時天價的3,000元。在地盤工人僅約60元的月薪下，基層大眾無力支付昂貴的價錢到海外旅行。不過隨著科技的一日千里，旅行成本不斷壓縮，環遊世界再不是夢想。本港近年更興起「窮遊」的熱潮，乘坐廉價航空、入住青年旅館，為窮苦學生或上班族惟一的外遊方式。

但學者預料疫情即將改變未來整個旅遊生態，黃家榮認為各國重新開關後，飛機在保持社交距離下不能滿載，變相提高衞生成本，估計航空公司經收益管理後，將不再提供特價機票，「特價都未必要畀咁多你。」

同時疫情期間，上班族習慣以Zoom遙距視像會議，雖然一方面推動網上業務，亦令公司認為網上能解決的事情，不必出國開會解決。他預料，商務旅遊的需求將會減少，惟部分業務或須親身拜訪，估計商務旅遊不會從此消失，但數字上將無法重返過去的盛況。

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趨勢二︰旅行團興起、個人遊沒落

過去數十年，除了旅行成本逐步下降外，旅客外遊的方式亦有所改變，由參加旅行團轉為個人遊。以跟團訪港的內地旅客為例，由2010年的15.4萬人劇減至2019年的5.1萬人。相反，個人遊的旅客卻一直維持2,000至3,000萬人。黃家榮說，旅遊文化理論同樣帶有「旅遊氣泡」的概念，指旅客在旅行團裡就像受氣泡保護，無法融入當地文化。

由於疫情導致個人遊的成本增加，乘搭當地的交通工具亦面對一定感染風險。而旅行團或安排已消毒的旅遊巴、預訂整層酒店房間等，除了能節省成本外，卻能確保旅客在安全的環境旅行，就如身處氣泡內備受保護。因此他預料，為了個人衞生安全，市民或重投旅行團的懷抱，更會選擇昂貴的醫療保險作保障。

2020年，新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片／羅君豪攝）

趨勢三︰「組團旅行社」再度崛起

不過，旅行團興起不代表所有旅行社受惠。黃家榮解釋，旅行社主要分為「組團旅行社」及「零售旅行社」。零售旅行社主要提供旅遊產品，包括網上旅遊網站或APP；而組團旅行社主要為提供旅行團服務，而近年個人遊興起後，逐步轉型發展特色旅遊團。風水輪流轉，他相信組團旅行社將再度復蘇，「所以其實係一個行業唔同服務提供者嘅輪替。」

趨勢四︰賓館不敵三星酒店而結業

過去10年，旅遊業蓬勃亦帶動酒店的發展，本港酒店和賓館數目在2010年至2020年期間不斷攀升，由1,045間激增七成至1,773間。隨著政府於2010年4月首次推行活化工廈措施，工廈陸續活化成酒店，旅客的選擇相比過往更五花八門。黃家榮認為，三星級酒店的競爭劇烈，「嗰個係戰場，做到唔可以再平。」在房價接近及旅客數量萎縮的情況下，賓館僅以地點便利的優勢，難以與酒店競爭。「咁賓館可唔可以再收平啲爭生意？問題佢都有基本成本，去到最低位唔能夠維持到，就只能夠結業。」

趨勢五︰爆發報復式旅遊、Staycation沉寂

去年，酒店為了保持收入，紛紛推出Staycation優惠，每逢周末及假日受到市民熱烈歡迎。不過黃家榮相信重新開關後，報復式旅遊將會爆發，同時市民亦須商務或探親等外遊，估計第一波或出現不問價錢「爭崩頭」的情況。他相信經過一段時間，才可恢復至理性的價錢水平。此外對酒店而言，接待旅客的利潤比Staycation多，因此Staycation在通關後將再度沉寂。

建議一︰旅遊業轉型為「以質取勝」

根據旅發局的資料，自疫情爆發至今，訪港旅客人次已下降至最近每月約20萬人。其實，2014年訪港旅客一度到達高峰的6,084萬人次，當時旅遊承載力接近臨界點，以致市民生活質素下降、交通負荷過重等，令社會曾一度出現反彈表達不滿，例如上水早於2012年曾發生反水貨客示威。黃家榮認為旅遊業重新洗牌，反而是重新反思將來發展路向的機會。「數量回復以前嘅光景相當困難，但呢個未必壞事。」

過去大量零團費的旅行團湧至，除了引起區內居民不滿外，亦不斷透支香港的旅遊聲譽。黃建議，旅遊業應改變現有思維，由「以量取勝」轉為「以質取勝」，透過本港多年來建立的基石，包括安全的社會及衞生環境，吸引願意消費的高端旅客，改變過去「高量低值」的生態。「既然裝唔到咁多遊客，咪裝啲高質嘅，每個遊客消費多啲，其實係可以滿足返。」

提到香港的旅遊品牌，大家或會想到維多利亞港、海洋公園等景點。但黃家榮認為，無論硬件或軟件配套，香港比鄰近地區更有優勢，例如國際水平的酒店及餐廳、以效率及醒目聞名的服務員等，「可以半個鐘內行完山再去五星級酒店飲茶，呢樣係其他國家唔係咁易抄到。」

建議二︰推動綠色遊發揮協同效應

政府今年2月宣布的《財政預算案》中，將預留5億元改善郊野公園設施。雖然坊間有聲音斥責綠色旅遊承載的旅客人數有限，但黃家榮指，旅客就像到百貨公司購物的顧客，「當百貨公司愈大，愈多產品，愈多唔同店鋪就愈吸引。那怕佢未必行晒咁多層，但佢永遠都會覺得好好玩，因為玩極都有。」他指，推動綠色遊能發揮協同效應，幫助業界增加收入，「等遊客嚟咗先，當佢玩得開心，自然有其他方法賺到佢錢。」

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建議三︰推動大灣區租車旅遊

除此以外，黃家榮亦批評業界直至今日仍然「只顧自己」，浪費地區性旅遊宣傳的機會。他稱，香港是通往大灣區的必經之地，建有完善的交通配套及世界級機場，卻沒有善用區域性的優勢。「點解西方遊客嚟香港數量唔係太多？將心比己，咁遠嚟到香港，但旅遊景點夠玩3日，計過成本之後動力冇咁大。」

黃相信，當大灣區10年後提升旅遊配套後，其歷史文化古跡及美食，將成為全新的旅遊品牌。「以香港之居，再以大灣區成個旅遊區吸引嚟玩，長遠發展會亮麗好多。」屆時只要解決兩地的簽證難題，更可推廣租車旅遊。旅客在香港機場租車後，便能遊遍整個大灣區。「香港冇乜人（旅客）租車旅遊，當你一講到灣區概念係咪租車旅遊？即刻覺得好似好方便喎。」