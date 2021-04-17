的士App助吸兩至三成客　惟增司機成本︰若「碌街」夠客不會用

撰文： 鍾妍 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-17 09:02

的士司機前方習慣放着電話，開着不同預約的士App顯示附近「柯打」。坊間現有近10款的士應用程式，的士業界同意程式有助司機接單，改善收入；但亦有司機指出，的士應用程式增加開工成本，「夠做都唔會用」，至今靠「碌街」接載的客人仍佔收入七成。 《的士APP混戰系列．三》

司機評「HKTaxi」最多「柯打」

市區的士司機聯委會主席關沃華有使用「HKTaxi」、「截的」、「飛的」等應用程式。他說，現時最多司機使用「HKTaxi」，指其最多客人，估計有8成司機使用，「啲司機好醒目，打開幾個電話（應用程式）就留意到邊個多啲柯打」。

的士司機除關注是否有足夠客人，不同程式都各有特點，服務略有不同。忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，如「HKTaxi」多司機使用，配對速度快；在新界、大嶼山地區，「的神」會較易召車；忠誠旗下的星群的士，則主打服務質素，提供多用途的士接載輪椅客。

▼各個電召的士應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

部分App需要司機付錢買分搶單

乘客使用預約的士程式並無額外收費，關沃華說，司機要搶單則需要在程式內購買積分，而所接的每張單都會被扣除不同數量積分，用光就要再付錢買分。他說，4至6年前的士App選擇仍不多時，部分的士程式會收取月費，並有不同等級的會員制，更高的會員級數，可接更吸引的單，但後來更多應用程式競爭下，就無人再收月費，接單均以「先搶先得」。

至於Uber直接派單做法，以及由Uber先收錢的形式，關沃華認為，做法對司機並不算吸引。他指，Uber約一星期才會與司機結算一次，不少的士司機都不喜歡「儲糧」，故在司機層面，目前仍未成主流，較少會選用。

《的士APP混戰系列》︰

的士App曾百花齊放 過江龍入場兩年撤出 「本地薑」企穩死守

「疫市」的士客量跌改以APP接單 UBER港視進軍CALL的平台掀混戰

Uber Taxi司機:瞓喺車都拎到order

有使用Uber Taxi的司機阿標（化名），大約4年前重投的士業，使用Uber接單約2年，亦同時有使用「HKTaxi」、「85截的」「飛的」、「的神」、「和你的」等程式。比較眾多應用程式，阿標認為，Uber有一大特點為自動派單，「瞓喺車都拎到order」，其他程式則要「金晴火眼望住」搶單。他表示，如有精神、空閒時，便會使用其他程式接單，「無話邊個好唔好，睇有無精神時間」。

其他的士應用程式都可以由司機自行選擇是否接客，被問到Uber自動派單是否缺點，阿標認為，電腦派單猶如在的士站排隊，本身不會知道客人目的地，「你當Uber就係的士站上客，有得揀我緊係想揀啦，我都想做5支旗就收工，每支300蚊，5支收到工，但唔可以㗎嘛，24蚊30蚊唔做，支支300蚊，個（的士）牌就唔係呢個價錢」。

司機︰生意仍以「碌街」為主 「夠做唔會用App」

疫情期間市民減少出行，的士行業生意亦下滑。阿標表示，Uber接單大約佔其收入約兩成，在疫情下有幫助，其他程式例如HKTaxi，在疫情嚴重時，可能大約每15至30分鐘才有新單，但同時過百名司機搶單；Uber則大約5至30分鐘內，會獲分派乘客。

關沃華亦指，從應用程式接單，僅佔其接載的乘客約3成，「夠做都唔會用佢（應用程式）」。他解釋，主要因乘客使用程時，多會「議價」要求85折優惠，對司機來說較蝕底。尤其在上班繁忙時間，司機能在街上接到乘客，該時段較少在應用程式接單。

特更司機︰主力以Uber接單 日均收入達1,200至1,500元

另一名的士司機阿林（化名），平時駕駛特更，主要以Uber接客，佔其收入逾八成。他說，過去兩年在扣除成本後，平均每日收入達1,200至1,500元。他表示，在2019年中入行時，車主曾因拒絕提供保單，無法使用Uber，之後便改向其他人租車，獲許可使用Uber接客。

阿林續指，疫情下街客大減，的士站亦缺客，曾經在駱克道的過海的士站排隊，當時只有約6輛的士排隊，但最終仍需等候逾1小時才能上客。他表示，從司機角度而言，無法抗拒使用Uber，由系統自動派單可增加收入。

忠誠車行鄭敏怡認為，自動派單並非最好方法，自動導航系統未必能準確分配最近的司機，反而司機有能力判斷自己是否合適接單，尤其是接近交更時份。她又稱，疫情下交通未算繁忙，Uber司機才可停在街上等乘客上車。

電話費貴司機僅用兩三個App 業界料市場會再整合

坊間本已有近10個的士應用程式，隨港視及UBER taxi等加入，預約的士應用程式市場或再現激烈競爭。關沃華說，除部分的士車隊司機，習慣以接單維生外，其他司機都不會選用太多款應用程式，「開幾部電話，電話費都唔少」。

鄭敏怡認為，程式百花齊放只是過程，認為部分程式性質、功能相近，或有整合空間，「𠲖家坊間可能有10個平台，之後司機發現原來唔需要10個平台先做到生意，5個都得啦喎，或者3個、2個都得，咁咪可以陸續淘汰，其實司機都唔會想成排電話。」

對於預約的士程式的未來走向，鄭敏怡認為，市場會自行調節，的士業仍有很多出路及可能性。即使同樣是提供的士服務，但細節上仍可調整，服務質素及定位都可不同，隨着科技發達，乘客更易尋找提供合適服務的平台預約的士。