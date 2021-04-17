的士APP曾百花齊放　有過江龍入場兩年撤出　本地薑企穩死守

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-17 09:01

的士App在2013年開始在香港陸續出現，當時競爭激烈，除本地創辦的預約的士App外，更曾有巴西、內地等的「過江龍」應用程式進駐香港，一度推出多項優惠吸司機、吸乘客。 惟經過市場數年適應及沈澱，「過江龍」似乎不敵「地頭蟲」，有國際公司來港兩年即撤出，一批本地預約的士程式則逐漸企穩。近年本港預約的士程式市場，大致只剩數間本地App繼續運作，各有主要針對客群，競爭未如以往熾熱。 《的士APP混戰系列．二》

現時幾乎每部的士車頭都會放滿電話方便司機在應用程式接單。(資料圖片/梁鵬威攝)

《的士APP混戰系列》︰

疫市的士客量跌司機改用APP接單 UBER港視進軍CALL的平台掀混戰

的士App助吸兩至三成客 惟增司機成本︰若「碌街」夠客不會用

香港於七、八年前起，湧現多款不同的電召的士Apps，當時於巴西創立的Easy Taxi、內地阿里巴巴注資的「快的Taxi」亦加入戰圈；至於本地公司，除了現時仍然普遍使用的「HKTaxi」和「85截的」外，電召貨車應用程式「GOGOVAN」當時亦曾推出「GOGOTAXI」，但現時程式已下架。

「過江龍」Easy Taxi於2014年11月就撤出香港，前後登陸香港僅兩年。當年有報道引述香港Easy Taxi前高層指，由於參與司機不踴躍，「燒錢」能力不及其他公司而敗走。至於內地來港的「快的」亦於2018年併入「DiDi(滴滴出行)」，繼續在港業務。

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DiDi(滴滴出行)與「快的」合併，繼續在港經營。(資料圖片)

而2018年亦曾出現一輪的士App電子支付搶客熱潮，多個電子支付App先後搶攻的士市場，當時八達通、滴滴出行(DiDi)、HK Taxi、WeChat Pay HK及支付寶HK分別推出優惠吸引乘客、司機。

近年亦有零星「Call的士App」加入，其中的士業議會於2019年推出「E的士」，稱要提升的士服務質素及更具競爭力，對撼Uber Taxi；立法會議員謝偉俊有份的公司亦推出「SuperCab好的」，承諾所有的士車齡不超過5年。而反修例運動期間，有市民亦推行「黃色經濟圈」，亦有「和你的」和「巴絲Go」等新程式加入。

市場經歷數年「激戰」後已漸降溫，預約的士程式現以「本地薑」為主，當中HKTaxi於2014年推出，消委會於2018年的調查中，指「HK Taxi」的約車成功率最高，整體達98.4%，「85截的」及「飛的」等約車成功率亦達8成以上。

各個的士程式都有其針對客群，「星群的士」為忠誠車行旗下車隊，由於其車型設輪椅使用者的獨立乘坐空間，備受需要使用輪椅出行者歡迎。至於「飛的」董事Simon亦指，「飛的」主要針對新界及九龍的長途線客群。

部分預約的士程式亦主打按錶85折收費作招徠，消委會過去報告亦指出，「飛的」、「的神」等程式，會自動為乘客提供85折優惠。惟85折收費的做法一直被指有機會違法，因法例訂明的士司機須按錶收費，不可透過收取較低的車資招攬乘客。