復必泰｜荔枝角接種中心現近百人長龍　第二劑延期累留學生改機票

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-06 12:40

復必泰疫苗早前因包裝瑕疵問題，被突然叫停接種，昨日（5日）起恢復注射疫苗，今日（6日）陸續有市民到疫苗接種中心打針。位於荔枝角公園體育館的疫苗接種中心門外，一度出現近百人的輪候人龍，有留學生表示，因第二劑疫苗延期，故要改機票返英國，感到少許困擾；亦有市民指，相信包裝瑕疵問題，不影響疫苗質素，故不感到擔心。

今日（6日）早上約10時半，荔枝角公園體育館疫苗接種中心外，一度近百人在門外輪候。（張浩維攝）

今日早上約10時半，荔枝角公園體育館疫苗接種中心外，一度有近百人在門外輪候，出現長長人龍。輪候期間，一度有市民鼓躁，職員後來改以分流形式，分兩條隊輪候。

留學生︰政府反應已算快

留學生陳同學3月中接種第一劑復必泰疫苗，延至今日才打第二劑。陳表示，原本打算接種第二劑疫苗後，便出發返回英國，惟接種批次卻出現問題，全港中心停打復必泰，「擔心打唔切，就要返外國，又驚去到嗰度，要重新打過。」

陳同學指，由於最終未能如期打第二劑，機票需要改期，料花費約數千元改機票，感到少許困擾。惟他不擔心疫苗質素，亦認為政府反應算快，「都只係停咗一個禮拜。」

留學生陳同學因未能如期打第二劑，返英機票需要改期。（張浩維攝）

何先生︰相信包裝瑕疵不影響疫苗質量

年約40歲的市民何先生指，今日接種中心人流，較早前接種第一劑疫苗時多，大概輪候約半小時，「今次多人咗，上次嚟到都唔洗排，直接行入去。」他指，自己是第一批接種人士，原定3月31日要注射第二劑疫苗，惟現時延至4月初才打。何相信僅是疫苗包裝瑕疵問題，不影響質量，故不擔心。至於相隔28日後才注射第二劑，他指，參考過醫生意見，在42日內注射仍然有效，「打了疫苗自己更安心」。

68歲的廖女士指，當初因科興疫苗預約滿額，故轉打復必泰，「其實復必泰定科興都唔緊要，十幾萬人都係咁打！」對於復必泰包裝瑕疵問題，她直言不擔心，「唔驚唔驚，本身我都無咩病」，她坦言為自己、家人，故盡快接種疫苗。

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