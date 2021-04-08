專訪｜孔繁毅：中風死亡因疫苗計劃才被突顯　望至少300萬人打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 10:19

全球各地都展開疫苗接種競賽，接種率越高越受到關注。本港新冠疫苗接種計劃開始近一個半月，超過51萬人已接種第一針疫苗，佔目標人口近8%，期間15人離世、約10人面癱。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅從大學、醫院，跳入添馬艦協助推動疫苗接種，他感到市民對疫苗的憂慮，比起接種計劃開始前多，但自言不感氣餒相信時間可證明疫苗安全，認為現時接種速度不錯，復必泰疫苗恢復打針後接種率都會上升，期望7月會有一半成年人，至少300萬人打針。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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孔繁毅身兼政府疫苗顧問、新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人，負責審批疫苗、判斷死亡及嚴重個案跟疫苗的關係。他認為市民現時對疫苗的疑慮，較疫苗接種計劃前大，「擔心係多咗嘅，因為真係有呢啲事故（死亡及嚴重個案）」，直言一個涉及幾百萬人的接種計劃，總會有人打針後離世，但可能跟自身心血管或其他長期病患有關，最重要是未超出基線水平。

死亡個案每日都發生緊 呢啲平時唔會提及

政府專家多番為疫苗副作用解畫，不過未能釋除市民疑慮。孔繁毅不感到沮喪，相信時間可以證明疫苗是安全，更視今次接種計劃是推廣疫苗的契機，「其實大家唔需要擔心，（死亡個案）是每日都發生緊嘅嘢，只不過因為疫苗接種突顯咗出嚟，原來每日都有若干人士，譬如20、30個人因為心血管、腦血管病或者中風而死亡，因為呢啲平時唔會提及，亦唔會知道」，相信未來市民對注射流感、肺炎鏈球菌疫苗都更有信心。

截至昨晚（7日）8時，本港累計有515,961人注射第一劑疫苗，佔16歲或以上人口7.9%；第二針有143,584人接種，佔比2.2%。政府的疫苗專題網站引述國際機構數據，香港接種率較世界平均高，但仍然落後接近同時起步的智利、烏拉圭及巴西。

孔繁毅分析，香港疫苗接種計劃只有一個多月，而疫情穩定亦令市民無逼切性打針，「你睇返美國、英國、歐洲、以色列，佢哋疫情好嚴重無得揀，唯一嘅出路就係接種疫苗，所以佢哋好Desperate（非常急切）盡快打晒」；加上復必泰停打，影響香港接種率，所以認為本港接種速度不算慢，可以接受，現時恢復復必泰疫苗，「相信好快會追返晒嗰個數字」，期望7月接種人數可達至少300萬，佔成年人口一半，「當你發覺打咗一半人（市民）覺得好好嘅時候，相信之後一半就會更加快」。

香港接種率，較接近同時起步的智利、烏拉圭及巴西慢。（Our World in Data網站）

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

要鼓勵市民打針，離不開「誘因」。孔繁毅表示，當社會留意到全球各地都接種疫苗，開關、放寬、鬆綁、個案少，但香港卻落後他人，都會想加速追趕；「疫苗護照」的誕生亦要求入境者打針，港人旅遊勝地日本、台灣、新加坡等相信都不例外；最重要是接種比率高時，可以解除防疫規定，搶救香港經濟。