運輸署前助理署長轉投九巴首開腔　關翠蘭︰政府不會因我審批寬鬆

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-08 14:26

九巴今年初聘請兩名新高層，其中原任職運輸署助理署長（巴士及鐵路）的關翠蘭，在「冷河期」後於今年一月履新，加入九巴主管路線策劃及車務管理。當時有立法會議員批評，在政府長期主理巴士事務的官員，離職後加入九巴工作，「監管者變營運者」觀感差。 關翠蘭接受九巴內部刊物《今日九巴》訪問時，首度開腔回應。關指，過去工作經驗有助九巴與政府磋商時，提高溝通效率，但強調「政府不會因為我，審批公司的計劃申請會寬鬆了」。

關翠蘭任運輸署助理署長(巴士及鐵路)時，運輸署修訂《巴士車長工作休息及用膳時間指引》，指相信修訂後巴士公司會更容易聘請司機及挽留人才。（黃偉倫攝／資料圖片）

關翠蘭於運輸署任職期間，官至助理署長（巴士及鐵路），長年負責管理各區專營巴士路線的重組工作。她於今年1月4日，加入九巴出任副車務總監（巴士車務）。在九巴最新一期刊物中，透露關翠蘭加入九巴後，主理路線策劃及車務管理工作，留意到疫情下港人郊遊活動大增，九巴計劃開拓更多郊遊路線。

原為運輸署助理署長的關翠蘭於今年1月加入九巴任副車務總監。(九巴刊物截圖)

在訪問中，關翠蘭亦提到其過往公職。關說，過去經驗令她了解政府部門運作，與政府磋商時提高溝通效率，但強調「當然政府不會因為我，審批公司的計劃申請會寬鬆」。

就未來九巴發展，關翠蘭表示，會以轉乘加強連繫不同地區。而政府宣布加強推動電動巴士，她亦指，會在路線策劃、營運安排、維修支援等部署。

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