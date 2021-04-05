電動巴｜九巴車隊電動巴明年增至80架　兩新車廠可為近千電巴充電

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-05 08:00

本港首份《電動車普及化路線圖》上月出爐，目標2050年前達致車輛零排放及碳中和目標。九巴表示，為配合港府政策，今年計劃訂購42架雙層電動巴士，現時已開始招標程序；預計明年整個集團將有80架電動巴士，並強調「有信心2050年可以全部轉晒電動車」。 電動巴士價格目前較柴油巴士昂貴，被問到轉用電動巴士會否增添加價壓力，九巴認為，電動巴士維修成本及日常營運成本比柴油巴士低，長遠而言改用電動巴「未必係好大嘅財政負擔」。除引入電動巴士，九巴亦正大幅增加電動巴士的充電設施，目前正計劃興建，約三至四年後落成的兩個新車廠，料可為800至1,000架電動巴士充電。

九巴車隊目前擁有的巴士總數逾4,000架，當中僅得14架是電動巴士。為配合政府2050年前達致車輛零排放的目標，九巴車務策劃部主管梁領彥表示，九巴會陸續將車隊改為電動車車隊。他指，去年購置的16部單層電動巴士，預料今年付運；九巴又計劃訂購42架雙層電動巴士，目前已開始招標程序，估計2022年九巴及龍運整個集團共有80架電動巴。

梁領彥強調，作為全港最大專營巴士營辦商，九巴有責任「行先一步」，並有信心車隊於2050年可全部轉為電動車。被問到電動車價錢，梁稱，每架柴油巴士需200至300萬元，電動巴士則更貴，「當然（電動巴士）係新科技，見到電動巴士嘅價錢係多啲」。但他指，電動巴士維修成本及日常營運成本比柴油巴士低，長遠而言，改用電巴「未必係好大嘅財政負擔」。

▼《路線圖》電動商用車相關措施▼

車廠陸續引入充電設備

充電設施方面，梁領彥稱，明年九巴多個主要車廠，包括荔枝角車廠、九龍灣車廠及屯門部份車廠，會加裝充電設施，將足夠為100部電動巴士充電。隨車隊的電巴數目增加，除在主要車廠外，九巴亦正與中電研究，在14個以停泊巴士為主的「衞星車廠」進行改動工程，如加設變電站等。至於現有巴士總站，若要加裝充電設備，牽涉的改動十分大，相信透過車廠充電設施，暫時足夠支持日常營運。

梁續指，九巴正與政府商討提升兩個新車廠的供電設施，包括屯門赤鱲角連接路原收費廣場用地的新車廠及大埔車廠，期望3至4年後，新車廠落成時，已配備可為800至1,000架電動巴士充電的設備。他承認，在車廠增加充電設施有不少挑戰，如現有車廠興建時「未必預有充電設施」，故最大困難是加設變電站，而九巴正與中電研究，在車廠角落增設變電站的可行性。

電巴行駛路線未定 期望試盡各類路線

至於電動巴士續航力方面，梁領彥指，根據廠商提供的數據，電動巴士可行駛超過200公里，「車隊好多車（車程）都係200公里內，上斜、落斜同柴油巴士可以相提並論」。九巴暫時未定電動巴士行走甚麼路線，梁希望可嘗試不同路線，包括長途、新發展區及市區等，「我哋都想拎多啲數據」。而現有的14部電動巴士，因要配合政府資助要求，行走市區路線較多。

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九巴研發第三代太陽能裝置 車頂貼太陽能薄膜

另外，九巴成功研發第三代太陽能裝置雙層巴士，可供電予巴士冷氣機的16個風扇，將車廂溫度降低8至10度。九巴工程部工程師張勻耀表示，第三代太陽能裝置雙層巴士引入約兩毫米超薄太陽能膜，對比第一代及第二代須再施工安裝，第三代可直接貼在車頂上。

張勻耀又指，第三代太陽能薄膜吸收太陽能面積更大，供電效能亦比第二代提升88%，每日每部巴士可節省7公升燃油，即減少5%至8%耗油量。

梁領彥稱，未來新車將全部加裝第三代太陽能裝置，亦計劃為約8至10年車齡的現役巴士改裝；並優先為較多行走高速公路、郊外的巴士改裝。目前第三代太陽能裝置巴士仍等候運輸署批准，料今年年中開始，可於路面行走。梁希望設太陽能裝置的巴士，可減低燃油成本，「減價就答唔出啦，不過肯定票價壓力一定低咗」。